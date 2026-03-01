USD 1.7000
Базы КСИР взлетают на воздух. Ударили по Хаменеи?
Базы КСИР взлетают на воздух. Ударили по Хаменеи?

Нефть подскочила до 80 долларов

20:36 980

Цены на нефть марки Brent 1 марта выросли на 10% - до 80 долларов за баррель, сообщили нефтетрейдеры. Об этом сообщает агентство Reuters.

27 февраля мировые цены на нефть в ходе торгов достигли максимума с июля — 73 доллара за баррель. В выходные торги фьючерсами не осуществлялись, они возобновятся 2 марта.

Директор по энергетике и переработке ICIS Аджай Пармар заявил, что ключевым фактором, способствовавшим росту цен, стало закрытие Ормузского пролива, через который перевозят 20% мирового объема сырой нефти. Аналитики, опрошенные агентством, прогнозируют, что 2 марта торги нефтью начнутся на уровне 90-100 долларов за баррель.

«Карабах» – «Сабах»: драка между тренерами и игроками
«Карабах» – «Сабах»: драка между тренерами и игроками ВИДЕО
21:39 806
«Сабах» выигрывал 3:0, но «Карабах» вернулся
«Сабах» выигрывал 3:0, но «Карабах» вернулся Триллер на Республиканском стадионе; видео
21:00 1331
Атака беспилотника в Дубае: попал в жилой небоскреб
Атака беспилотника в Дубае: попал в жилой небоскреб обновлено 20:57
20:57 11341
Повреждено посольство Сербии в Тегеране. Вучич: Эвакуируем в Баку
Повреждено посольство Сербии в Тегеране. Вучич: Эвакуируем в Баку все еще актуально
16:37 3558
А как же Али Реза Арафи?
А как же Али Реза Арафи? еще одна аналитика по горячим следам; все еще актуально
15:22 6232
Азербайджан - Япония - 4:1. Мужчины разбили родоначальников дзюдо в Ташкенте
Азербайджан - Япония - 4:1. Мужчины разбили родоначальников дзюдо в Ташкенте ФОТО
19:41 1834
Родственники опровергли: Ахмадинежад жив-здоров
Родственники опровергли: Ахмадинежад жив-здоров обновлено 18:58
18:58 5106
Сенатор рассказал, почему Трамп не вводит войска в Иран
Сенатор рассказал, почему Трамп не вводит войска в Иран
18:31 3381
Пезешкиан обратился к нации: Выходите на улицы и «сорвите замыслы врагов»
Пезешкиан обратился к нации: Выходите на улицы и «сорвите замыслы врагов»
18:28 3352
Иран утверждает: две ракеты по базе США в Бахрейне убили и ранили 560 военных
Иран утверждает: две ракеты по базе США в Бахрейне убили и ранили 560 военных видео; обновлено 21:28
21:28 12246
Британия сообщила об атаке на Кипр. Кипр опровергает
Британия сообщила об атаке на Кипр. Кипр опровергает обновлено 17:14
17:14 10001

