Нефть подскочила до 80 долларов

Цены на нефть марки Brent 1 марта выросли на 10% - до 80 долларов за баррель, сообщили нефтетрейдеры. Об этом сообщает агентство Reuters.

27 февраля мировые цены на нефть в ходе торгов достигли максимума с июля — 73 доллара за баррель. В выходные торги фьючерсами не осуществлялись, они возобновятся 2 марта.

Директор по энергетике и переработке ICIS Аджай Пармар заявил, что ключевым фактором, способствовавшим росту цен, стало закрытие Ормузского пролива, через который перевозят 20% мирового объема сырой нефти. Аналитики, опрошенные агентством, прогнозируют, что 2 марта торги нефтью начнутся на уровне 90-100 долларов за баррель.