Ракетный удар Ирана повредил посольство Эстонии

Здание посольства Эстонии в Абу-Даби было повреждено в результате ракетного удара Ирана, при этом никто из людей не пострадал, сообщает в воскресенье портал телерадиовещания ERR.

«Мы получили информацию о том, что комплекс башен, где находится посольство Эстонии, был атакован в Абу-Даби. К счастью, с персоналом посольства все в порядке», – сообщил министр иностранных дел Маргус Цахкна.

Он обратился к гражданам Эстонии с просьбой сохранять спокойствие и находиться в безопасном месте.

«Министерство иностранных дел работает круглосуточно, чтобы помочь нашим гражданам, и мы делаем все возможное, чтобы путешествующие эстонцы могли как можно скорее вернуться домой. Мы также поддерживаем постоянные контакты с другими странами, чтобы при необходимости организовать эвакуационные рейсы», – отметил Цахкна.

Как сообщили эстонские СМИ, на Ближнем Востоке находятся около 3 тыс. граждан Эстонии.