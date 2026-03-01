USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
Базы КСИР взлетают на воздух. Ударили по Хаменеи?
Новость дня
Базы КСИР взлетают на воздух. Ударили по Хаменеи?

«Сабах» выигрывал 3:0, но «Карабах» вернулся

Триллер на Республиканском стадионе; видео
Эльмир Алиев, отдел спорта
21:00 1334

Сегодня завершился 22-й тур, а вместе с ним и второй круг азербайджанской футбольной Премьер-лиги.

В центральном матче круга, а быть может и всего чемпионата, на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова встречались чемпион «Карабах» и лидер «Сабах».

Перед этой игрой бакинцы опережали агдамцев на 7 очков, но у «Карабаха» была (и есть) игра в запасе.

В этом матче «Сабах» окончательно доказал, что его претензии на чемпионство вполне обоснованны. В ходе игры «Сабах» вел со счетом 3:0, но упустил победу. 

Вот как это было.

На 13-й минуте Хаял Алиев удачно сыграл на добивании и открыл счет в матче. Арон Малуда на 54-й минуте здорово пробил из пределов штрафной площади и сделал счет 2:0 в пользу гостей.

«Сабах» продолжал ловить команду Гурбана Гурбанова на контратаках, и уже Джой-Лэнс Миккельс вышел один на один и забил третий мяч.

Но «Карабах» смог вернуться в игру. Педро Бикальо на 73-й минуте отыграл один мяч. Спустя пять минут Кевин Медина головой отправил мяч в ворота и счет стал 2:3. Ну а на 84-й минуте вышедший на замену Муса Гурбанлы восстановил равновесие.

После этого между скамейками двух команд вспыхнула заваруха. Началось с того, что главный тренер «Сабаха» Вальдас Дамбраускас активно настаивал, что гол был забит нечестно.

Итак, матч двух ведущих команд страны завершился вничью 3:3. Отрыв между «Сабахом» и «Карабахом» сохранился - 7 очков. У агдамцев игра в запасе. У команд между собой еще одна очная встреча.

«Карабах» – «Сабах»: драка между тренерами и игроками
«Карабах» – «Сабах»: драка между тренерами и игроками ВИДЕО
21:39 813
«Сабах» выигрывал 3:0, но «Карабах» вернулся
«Сабах» выигрывал 3:0, но «Карабах» вернулся Триллер на Республиканском стадионе; видео
21:00 1335
Атака беспилотника в Дубае: попал в жилой небоскреб
Атака беспилотника в Дубае: попал в жилой небоскреб обновлено 20:57
20:57 11347
Повреждено посольство Сербии в Тегеране. Вучич: Эвакуируем в Баку
Повреждено посольство Сербии в Тегеране. Вучич: Эвакуируем в Баку все еще актуально
16:37 3559
А как же Али Реза Арафи?
А как же Али Реза Арафи? еще одна аналитика по горячим следам; все еще актуально
15:22 6234
Азербайджан - Япония - 4:1. Мужчины разбили родоначальников дзюдо в Ташкенте
Азербайджан - Япония - 4:1. Мужчины разбили родоначальников дзюдо в Ташкенте ФОТО
19:41 1835
Родственники опровергли: Ахмадинежад жив-здоров
Родственники опровергли: Ахмадинежад жив-здоров обновлено 18:58
18:58 5108
Сенатор рассказал, почему Трамп не вводит войска в Иран
Сенатор рассказал, почему Трамп не вводит войска в Иран
18:31 3384
Пезешкиан обратился к нации: Выходите на улицы и «сорвите замыслы врагов»
Пезешкиан обратился к нации: Выходите на улицы и «сорвите замыслы врагов»
18:28 3353
Иран утверждает: две ракеты по базе США в Бахрейне убили и ранили 560 военных
Иран утверждает: две ракеты по базе США в Бахрейне убили и ранили 560 военных видео; обновлено 21:28
21:28 12251
Британия сообщила об атаке на Кипр. Кипр опровергает
Британия сообщила об атаке на Кипр. Кипр опровергает обновлено 17:14
17:14 10001

ЭТО ВАЖНО

«Карабах» – «Сабах»: драка между тренерами и игроками
«Карабах» – «Сабах»: драка между тренерами и игроками ВИДЕО
21:39 813
«Сабах» выигрывал 3:0, но «Карабах» вернулся
«Сабах» выигрывал 3:0, но «Карабах» вернулся Триллер на Республиканском стадионе; видео
21:00 1335
Атака беспилотника в Дубае: попал в жилой небоскреб
Атака беспилотника в Дубае: попал в жилой небоскреб обновлено 20:57
20:57 11347
Повреждено посольство Сербии в Тегеране. Вучич: Эвакуируем в Баку
Повреждено посольство Сербии в Тегеране. Вучич: Эвакуируем в Баку все еще актуально
16:37 3559
А как же Али Реза Арафи?
А как же Али Реза Арафи? еще одна аналитика по горячим следам; все еще актуально
15:22 6234
Азербайджан - Япония - 4:1. Мужчины разбили родоначальников дзюдо в Ташкенте
Азербайджан - Япония - 4:1. Мужчины разбили родоначальников дзюдо в Ташкенте ФОТО
19:41 1835
Родственники опровергли: Ахмадинежад жив-здоров
Родственники опровергли: Ахмадинежад жив-здоров обновлено 18:58
18:58 5108
Сенатор рассказал, почему Трамп не вводит войска в Иран
Сенатор рассказал, почему Трамп не вводит войска в Иран
18:31 3384
Пезешкиан обратился к нации: Выходите на улицы и «сорвите замыслы врагов»
Пезешкиан обратился к нации: Выходите на улицы и «сорвите замыслы врагов»
18:28 3353
Иран утверждает: две ракеты по базе США в Бахрейне убили и ранили 560 военных
Иран утверждает: две ракеты по базе США в Бахрейне убили и ранили 560 военных видео; обновлено 21:28
21:28 12251
Британия сообщила об атаке на Кипр. Кипр опровергает
Британия сообщила об атаке на Кипр. Кипр опровергает обновлено 17:14
17:14 10001
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться