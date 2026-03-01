«Сабах» выигрывал 3:0, но «Карабах» вернулся

Сегодня завершился 22-й тур, а вместе с ним и второй круг азербайджанской футбольной Премьер-лиги.

В центральном матче круга, а быть может и всего чемпионата, на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова встречались чемпион «Карабах» и лидер «Сабах».

Перед этой игрой бакинцы опережали агдамцев на 7 очков, но у «Карабаха» была (и есть) игра в запасе.

В этом матче «Сабах» окончательно доказал, что его претензии на чемпионство вполне обоснованны. В ходе игры «Сабах» вел со счетом 3:0, но упустил победу.

Вот как это было.

На 13-й минуте Хаял Алиев удачно сыграл на добивании и открыл счет в матче. Арон Малуда на 54-й минуте здорово пробил из пределов штрафной площади и сделал счет 2:0 в пользу гостей.

«Сабах» продолжал ловить команду Гурбана Гурбанова на контратаках, и уже Джой-Лэнс Миккельс вышел один на один и забил третий мяч.

Но «Карабах» смог вернуться в игру. Педро Бикальо на 73-й минуте отыграл один мяч. Спустя пять минут Кевин Медина головой отправил мяч в ворота и счет стал 2:3. Ну а на 84-й минуте вышедший на замену Муса Гурбанлы восстановил равновесие.

После этого между скамейками двух команд вспыхнула заваруха. Началось с того, что главный тренер «Сабаха» Вальдас Дамбраускас активно настаивал, что гол был забит нечестно.

Итак, матч двух ведущих команд страны завершился вничью 3:3. Отрыв между «Сабахом» и «Карабахом» сохранился - 7 очков. У агдамцев игра в запасе. У команд между собой еще одна очная встреча.