«Иран бьет не по странам региона – только по американским базам»

Иран не намерен нападать на другие страны региона – только на американские базы на своей территории, утверждает секретарь Совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани.
По его словам, подобные американские военные объекты «не являются территорией стран региона, они являются территорией Соединенных Штатов. Мы не намерены нападать на страны региона».
«Мы через швейцарское посольство предупредили Соединенные Штаты, что если вы нападете на этот раз, мы нанесем удар по вашим базам», — заявил Лариджани в комментариях, переданных государственными СМИ.
Большинство начавшихся в субботу иранских атак были направлены на гражданскую инфраструктуру в Персидском заливе, включая аэропорты в Дубае и Кувейте, отели и другие здания. Десятки ракет и беспилотников были нацелены на Объединенные Арабские Эмираты, Бахрейн, Катар, Кувейт, Иорданию и Саудовскую Аравию.
Лариджани уверяет, что «вооруженные силы Ирана, опираясь на опыт предыдущей войны, контролируют ситуацию».