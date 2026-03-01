USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Базы КСИР взлетают на воздух. Ударили по Хаменеи?
Базы КСИР взлетают на воздух. Ударили по Хаменеи?

«Иран бьет не по странам региона – только по американским базам»

утверждают в Тегеране
21:20 508

Иран не намерен нападать на другие страны региона – только на американские базы на своей территории, утверждает секретарь Совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани.

По его словам, подобные американские военные объекты «не являются территорией стран региона, они являются территорией Соединенных Штатов. Мы не намерены нападать на страны региона».

Ракеты и дроны поражают окрестности штаб-квартиры Пятого флота США в Бахрейне

«Мы через швейцарское посольство предупредили Соединенные Штаты, что если вы нападете на этот раз, мы нанесем удар по вашим базам», — заявил Лариджани в комментариях, переданных государственными СМИ.

Большинство начавшихся в субботу иранских атак были направлены на гражданскую инфраструктуру в Персидском заливе, включая аэропорты в Дубае и Кувейте, отели и другие здания. Десятки ракет и беспилотников были нацелены на Объединенные Арабские Эмираты, Бахрейн, Катар, Кувейт, Иорданию и Саудовскую Аравию.

Лариджани уверяет, что «вооруженные силы Ирана, опираясь на опыт предыдущей войны, контролируют ситуацию».

«Карабах» – «Сабах»: драка между тренерами и игроками
«Карабах» – «Сабах»: драка между тренерами и игроками ВИДЕО
21:39 818
«Сабах» выигрывал 3:0, но «Карабах» вернулся
«Сабах» выигрывал 3:0, но «Карабах» вернулся Триллер на Республиканском стадионе; видео
21:00 1337
Атака беспилотника в Дубае: попал в жилой небоскреб
Атака беспилотника в Дубае: попал в жилой небоскреб обновлено 20:57
20:57 11349
Повреждено посольство Сербии в Тегеране. Вучич: Эвакуируем в Баку
Повреждено посольство Сербии в Тегеране. Вучич: Эвакуируем в Баку все еще актуально
16:37 3559
А как же Али Реза Арафи?
А как же Али Реза Арафи? еще одна аналитика по горячим следам; все еще актуально
15:22 6234
Азербайджан - Япония - 4:1. Мужчины разбили родоначальников дзюдо в Ташкенте
Азербайджан - Япония - 4:1. Мужчины разбили родоначальников дзюдо в Ташкенте ФОТО
19:41 1836
Родственники опровергли: Ахмадинежад жив-здоров
Родственники опровергли: Ахмадинежад жив-здоров обновлено 18:58
18:58 5108
Сенатор рассказал, почему Трамп не вводит войска в Иран
Сенатор рассказал, почему Трамп не вводит войска в Иран
18:31 3385
Пезешкиан обратился к нации: Выходите на улицы и «сорвите замыслы врагов»
Пезешкиан обратился к нации: Выходите на улицы и «сорвите замыслы врагов»
18:28 3354
Иран утверждает: две ракеты по базе США в Бахрейне убили и ранили 560 военных
Иран утверждает: две ракеты по базе США в Бахрейне убили и ранили 560 военных видео; обновлено 21:28
21:28 12254
Британия сообщила об атаке на Кипр. Кипр опровергает
Британия сообщила об атаке на Кипр. Кипр опровергает обновлено 17:14
17:14 10001

