«Иран бьет не по странам региона – только по американским базам»

Иран не намерен нападать на другие страны региона – только на американские базы на своей территории, утверждает секретарь Совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани.

По его словам, подобные американские военные объекты «не являются территорией стран региона, они являются территорией Соединенных Штатов. Мы не намерены нападать на страны региона».