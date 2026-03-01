Израиль призывает сто тысяч резервистов

Израильские власти на фоне конфликта с Ираном провели мобилизацию 100 тысяч резервистов, сообщает в воскресенье The Times of Israel со ссылкой на израильское Минобороны.

Газета напоминает, что ранее уже призвали на службу 50 тыс. резервистов. Командование намерено укрепить сухопутные подразделения на границах с сектором Газа, Западным берегом реки Иордан, Сирией и Ливаном.

Резервисты также пополнят части в ВВС, ВМС, в Управлении военной разведки. В частности, 20 тыс. резервистов поступят в ведение Командования тыла Израиля.