У США заканчиваются боеприпасы?

Соединенные Штаты стремятся завершить военные действия против Ирана до того, как иссякнут запасы боеприпасов, сообщает в воскресенье газета The Wall Street Journal со ссылкой на американских официальных лиц и экспертов.

«США стремятся вывести из строя ракетные и беспилотные силы Ирана до того, как исчерпают запасы ракет-перехватчиков для отражения возможных ответных ударов Тегерана», – отмечает издание.

Точные объемы американских запасов зенитных перехватчиков остаются засекреченными. Однако издание подчеркивает, что конфликты на Ближнем Востоке постепенно сокращают имеющиеся в регионе средства ПВО.

Эксперты считают, что арсенал расходуется быстрее, чем США успевают его пополнять.