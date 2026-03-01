USD 1.7000
Базы КСИР взлетают на воздух. Ударили по Хаменеи?
Базы КСИР взлетают на воздух. Ударили по Хаменеи?

Племянник Хаменеи назвал его смерть «шагом вперед»

22:12 1985

Сын одной из сестер убитого верховного лидера Ирана Али Хаменеи, Махмуд Морадхани, заявил, что смерть его дяди — «шаг вперед».

«Как и большинство иранцев, я рад», — сказал в интервью AFP Махмуд Морадхани, который проживает во Франции и выступает против иранских властей.

По словам племянника погибшего Хаменеи, смерть аятоллы — это «шаг вперед» и «надежда» для Ирана.

Сестра Махмуд Морадхани — иранская правозащитница Фариде Морадхани, которая призывала мировое сообщество разорвать связи с иранским режимом.

Фариде Морадхани
«До сих пор не удалось»: Трамп не дает передышку Ирану
«До сих пор не удалось»: Трамп не дает передышку Ирану обновлено 23:33
23:33 6107
Эмираты закрывают посольство в Тегеране и отзывают посла
Эмираты закрывают посольство в Тегеране и отзывают посла новость дополнена
22:42 1024
«Карабах» – «Сабах»: драка между тренерами и игроками
«Карабах» – «Сабах»: драка между тренерами и игроками Зачинщик - итальянский тренер «Сабаха»; ВИДЕО, Обновлено
22:40 3061
Иран бьет по базам США в Бахрейне, Кувейте, Ираке...
Иран бьет по базам США в Бахрейне, Кувейте, Ираке... видео; последнее обновление 21:28
21:28 13876
Иран обстрелял базы с немецкими военными
Иран обстрелял базы с немецкими военными
22:32 1329
Израиль уничтожает военные командные центры в Тегеране
Израиль уничтожает военные командные центры в Тегеране видео; обновлено 23:03
23:03 14782
Племянник Хаменеи назвал его смерть «шагом вперед»
Племянник Хаменеи назвал его смерть «шагом вперед»
22:12 1986
«Сабах» выигрывал 3:0, но «Карабах» вернулся
«Сабах» выигрывал 3:0, но «Карабах» вернулся Триллер на Республиканском стадионе; видео
21:00 2418
Атака беспилотника в Дубае: попал в жилой небоскреб
Атака беспилотника в Дубае: попал в жилой небоскреб обновлено 20:57
20:57 12669
Повреждено посольство Сербии в Тегеране. Вучич: Эвакуируем в Баку
Повреждено посольство Сербии в Тегеране. Вучич: Эвакуируем в Баку все еще актуально
16:37 3889
А как же Али Реза Арафи?
А как же Али Реза Арафи? еще одна аналитика по горячим следам; все еще актуально
15:22 6598

