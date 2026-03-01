Племянник Хаменеи назвал его смерть «шагом вперед»

Сын одной из сестер убитого верховного лидера Ирана Али Хаменеи, Махмуд Морадхани, заявил, что смерть его дяди — «шаг вперед».

«Как и большинство иранцев, я рад», — сказал в интервью AFP Махмуд Морадхани, который проживает во Франции и выступает против иранских властей.

По словам племянника погибшего Хаменеи, смерть аятоллы — это «шаг вперед» и «надежда» для Ирана.

Сестра Махмуд Морадхани — иранская правозащитница Фариде Морадхани, которая призывала мировое сообщество разорвать связи с иранским режимом.