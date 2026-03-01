Зима в тени ракет: Россия установила новый рекорд ударов по Украине

В феврале 2026 года Россия запустила по территории Украины 288 ракет – это рекордный показатель с начала 2023 года, следует из анализа агентства AFP, основанного на ежедневных данных Воздушных сил ВСУ.

Количество ракетных ударов в феврале выросло более чем вдвое по сравнению с январем (135 ракет) и превысило предыдущий рекорд в 270 ракет, зафиксированный в октябре 2025 года. Помимо ракет, Россия также запустила по Украине 5059 дронов дальнего действия – на 13% больше, чем месяцем ранее.

Минувшая зима, ставшая для Украины самой суровой с начала войны, сопровождалась массированными российскими обстрелами гражданской инфраструктуры. Это вызвало масштабные отключения электроэнергии и отопления, оставив сотни тысяч украинцев без света и тепла. Киев и страны ЕС указывают, что Россия четвертый год подряд целенаправленно разрушает энергосистему страны, стремясь оказать давление на гражданское население.

Украинский президент Владимир Зеленский, подводя итоги зимы, сообщил, что за три месяца РФ применила против Украины более 14,6 тысячи управляемых авиабомб, 738 ракет и почти 19 тысяч ударных беспилотников, преимущественно иранских «Шахедов». По всей стране продолжаются веерные отключения электричества для компенсации дефицита в сетях.