Зима в тени ракет: Россия установила новый рекорд ударов по Украине

В феврале 2026 года Россия запустила по территории Украины 288 ракет – это рекордный показатель с начала 2023 года, следует из анализа агентства AFP, основанного на ежедневных данных Воздушных сил ВСУ.

Количество ракетных ударов в феврале выросло более чем вдвое по сравнению с январем (135 ракет) и превысило предыдущий рекорд в 270 ракет, зафиксированный в октябре 2025 года. Помимо ракет, Россия также запустила по Украине 5059 дронов дальнего действия – на 13% больше, чем месяцем ранее.

Минувшая зима, ставшая для Украины самой суровой с начала войны, сопровождалась массированными российскими обстрелами гражданской инфраструктуры. Это вызвало масштабные отключения электроэнергии и отопления, оставив сотни тысяч украинцев без света и тепла. Киев и страны ЕС указывают, что Россия четвертый год подряд целенаправленно разрушает энергосистему страны, стремясь оказать давление на гражданское население.

Украинский президент Владимир Зеленский, подводя итоги зимы, сообщил, что за три месяца РФ применила против Украины более 14,6 тысячи управляемых авиабомб, 738 ракет и почти 19 тысяч ударных беспилотников, преимущественно иранских «Шахедов». По всей стране продолжаются веерные отключения электричества для компенсации дефицита в сетях.

«До сих пор не удалось»: Трамп не дает передышку Ирану
«До сих пор не удалось»: Трамп не дает передышку Ирану обновлено 23:33
23:33 6116
Эмираты закрывают посольство в Тегеране и отзывают посла
Эмираты закрывают посольство в Тегеране и отзывают посла новость дополнена
22:42 1028
«Карабах» – «Сабах»: драка между тренерами и игроками
«Карабах» – «Сабах»: драка между тренерами и игроками Зачинщик - итальянский тренер «Сабаха»; ВИДЕО, Обновлено
22:40 3064
Иран бьет по базам США в Бахрейне, Кувейте, Ираке...
Иран бьет по базам США в Бахрейне, Кувейте, Ираке... видео; последнее обновление 21:28
21:28 13878
Иран обстрелял базы с немецкими военными
Иран обстрелял базы с немецкими военными
22:32 1331
Израиль уничтожает военные командные центры в Тегеране
Израиль уничтожает военные командные центры в Тегеране видео; обновлено 23:03
23:03 14785
Племянник Хаменеи назвал его смерть «шагом вперед»
Племянник Хаменеи назвал его смерть «шагом вперед»
22:12 1991
«Сабах» выигрывал 3:0, но «Карабах» вернулся
«Сабах» выигрывал 3:0, но «Карабах» вернулся Триллер на Республиканском стадионе; видео
21:00 2420
Атака беспилотника в Дубае: попал в жилой небоскреб
Атака беспилотника в Дубае: попал в жилой небоскреб обновлено 20:57
20:57 12670
Повреждено посольство Сербии в Тегеране. Вучич: Эвакуируем в Баку
Повреждено посольство Сербии в Тегеране. Вучич: Эвакуируем в Баку все еще актуально
16:37 3890
А как же Али Реза Арафи?
А как же Али Реза Арафи? еще одна аналитика по горячим следам; все еще актуально
15:22 6598

