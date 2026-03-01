USD 1.7000
Базы КСИР взлетают на воздух. Ударили по Хаменеи?
Базы КСИР взлетают на воздух. Ударили по Хаменеи?

Эмираты закрывают посольство в Тегеране и отзывают посла

22:42 1029

Объединенные Арабские Эмираты закрывают посольство в Тегеране, отзывают своего посла и всех членов дипмиссии, сообщил представитель МИД страны. Об этом передает Al Jazeera.

«Власти ОАЭ объявили о закрытии своего посольства в Тегеране и отзыве из Ирана посла и всех членов дипмиссии», - говорится в заявлении МИД ОАЭ.

Отмечается, что причиной стали ракетные удары Ирана по территории страны. В МИД подчеркнули, что под удары попала гражданская инфраструктура.

Ранее сообщалось, что в результате иранских ударов по американским военным объектам в ОАЭ погибли три иностранца. Несколько ракет и беспилотников упали в жилых районах.

«До сих пор не удалось»: Трамп не дает передышку Ирану
«До сих пор не удалось»: Трамп не дает передышку Ирану обновлено 23:33
23:33 6122
Эмираты закрывают посольство в Тегеране и отзывают посла
Эмираты закрывают посольство в Тегеране и отзывают посла новость дополнена
22:42 1030
«Карабах» – «Сабах»: драка между тренерами и игроками
«Карабах» – «Сабах»: драка между тренерами и игроками Зачинщик - итальянский тренер «Сабаха»; ВИДЕО, Обновлено
22:40 3067
Иран бьет по базам США в Бахрейне, Кувейте, Ираке...
Иран бьет по базам США в Бахрейне, Кувейте, Ираке... видео; последнее обновление 21:28
21:28 13880
Иран обстрелял базы с немецкими военными
Иран обстрелял базы с немецкими военными
22:32 1332
Израиль уничтожает военные командные центры в Тегеране
Израиль уничтожает военные командные центры в Тегеране видео; обновлено 23:03
23:03 14788
Племянник Хаменеи назвал его смерть «шагом вперед»
Племянник Хаменеи назвал его смерть «шагом вперед»
22:12 1993
«Сабах» выигрывал 3:0, но «Карабах» вернулся
«Сабах» выигрывал 3:0, но «Карабах» вернулся Триллер на Республиканском стадионе; видео
21:00 2421
Атака беспилотника в Дубае: попал в жилой небоскреб
Атака беспилотника в Дубае: попал в жилой небоскреб обновлено 20:57
20:57 12671
Повреждено посольство Сербии в Тегеране. Вучич: Эвакуируем в Баку
Повреждено посольство Сербии в Тегеране. Вучич: Эвакуируем в Баку все еще актуально
16:37 3890
А как же Али Реза Арафи?
А как же Али Реза Арафи? еще одна аналитика по горячим следам; все еще актуально
15:22 6598

