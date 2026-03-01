Эрдоган о гибели Хаменеи: вернем регион к дипломатии

Анкара намерена и далее предпринимать дипломатические шаги, направленные на восстановление мира и стабильности на Ближнем Востоке, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

«С глубоким сожалением узнал о гибели духовного лидера нашего соседа Ирана аятоллы Али Хаменеи в результате вчерашних атак. Прошу Всевышнего Аллаха даровать ему милость и выражаю соболезнования братскому иранскому народу; от имени своей страны и народа передаю слова сочувствия», – отметил турецкий лидер в заявлении в X.

Он акцентировал внимание на том, что Турция продолжит предпринимать шаги, направленные на деэскалацию ситуации.

«Вместе с иранским народом мы будем решительно продолжать наши усилия, чтобы все наши друзья и братья в регионе вновь обрели заслуженные мир и стабильность, чтобы конфликтная обстановка прекратилась и чтобы вернуться к дипломатии», – заявил Эрдоган.