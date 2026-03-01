USD 1.7000
Базы КСИР взлетают на воздух. Ударили по Хаменеи?
Базы КСИР взлетают на воздух. Ударили по Хаменеи?

Эрдоган о гибели Хаменеи: вернем регион к дипломатии

23:12 678

Анкара намерена и далее предпринимать дипломатические шаги, направленные на восстановление мира и стабильности на Ближнем Востоке, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

«С глубоким сожалением узнал о гибели духовного лидера нашего соседа Ирана аятоллы Али Хаменеи в результате вчерашних атак. Прошу Всевышнего Аллаха даровать ему милость и выражаю соболезнования братскому иранскому народу; от имени своей страны и народа передаю слова сочувствия», – отметил турецкий лидер в заявлении в X.

Он акцентировал внимание на том, что Турция продолжит предпринимать шаги, направленные на деэскалацию ситуации.

«Вместе с иранским народом мы будем решительно продолжать наши усилия, чтобы все наши друзья и братья в регионе вновь обрели заслуженные мир и стабильность, чтобы конфликтная обстановка прекратилась и чтобы вернуться к дипломатии», – заявил Эрдоган.

«До сих пор не удалось»: Трамп не дает передышку Ирану
«До сих пор не удалось»: Трамп не дает передышку Ирану обновлено 23:33
23:33 6131
Эмираты закрывают посольство в Тегеране и отзывают посла
Эмираты закрывают посольство в Тегеране и отзывают посла новость дополнена
22:42 1035
«Карабах» – «Сабах»: драка между тренерами и игроками
«Карабах» – «Сабах»: драка между тренерами и игроками Зачинщик - итальянский тренер «Сабаха»; ВИДЕО, Обновлено
22:40 3073
Иран бьет по базам США в Бахрейне, Кувейте, Ираке...
Иран бьет по базам США в Бахрейне, Кувейте, Ираке... видео; последнее обновление 21:28
21:28 13887
Иран обстрелял базы с немецкими военными
Иран обстрелял базы с немецкими военными
22:32 1335
Израиль уничтожает военные командные центры в Тегеране
Израиль уничтожает военные командные центры в Тегеране видео; обновлено 23:03
23:03 14795
Племянник Хаменеи назвал его смерть «шагом вперед»
Племянник Хаменеи назвал его смерть «шагом вперед»
22:12 1998
«Сабах» выигрывал 3:0, но «Карабах» вернулся
«Сабах» выигрывал 3:0, но «Карабах» вернулся Триллер на Республиканском стадионе; видео
21:00 2422
Атака беспилотника в Дубае: попал в жилой небоскреб
Атака беспилотника в Дубае: попал в жилой небоскреб обновлено 20:57
20:57 12672
Повреждено посольство Сербии в Тегеране. Вучич: Эвакуируем в Баку
Повреждено посольство Сербии в Тегеране. Вучич: Эвакуируем в Баку все еще актуально
16:37 3890
А как же Али Реза Арафи?
А как же Али Реза Арафи? еще одна аналитика по горячим следам; все еще актуально
15:22 6599

