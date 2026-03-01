Лишь каждый третий американец за удары по Ирану

Менее трети жителей США поддерживают нанесение ударов по Ирану, следует из опроса, проведенного компанией Ipsos по заказу агентства Reuters.

«Около 27% респондентов заявили, что одобряют удары, 43% заявили, что не одобряют, а 29% выразили неуверенность. Около девяти из десяти респондентов заявили, что слышали хотя бы немного об ударах, которые начались... в субботу», – говорится в материале агентства Reuters.

Также, по данным исследования, порядка 56% жителей США полагают, что президент страны Дональд Трамп чрезмерно склонен прибегать к военной силе для защиты американских интересов.

Опрос проводился в онлайн-формате 28 февраля среди 1 282 совершеннолетних американцев. Статистическая погрешность составляет три процентных пункта.