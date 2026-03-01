USD 1.7000
Базы КСИР взлетают на воздух. Ударили по Хаменеи?
Базы КСИР взлетают на воздух. Ударили по Хаменеи?

Лишь каждый третий американец за удары по Ирану

23:21 262

Менее трети жителей США поддерживают нанесение ударов по Ирану, следует из опроса, проведенного компанией Ipsos по заказу агентства Reuters.

«Около 27% респондентов заявили, что одобряют удары, 43% заявили, что не одобряют, а 29% выразили неуверенность. Около девяти из десяти респондентов заявили, что слышали хотя бы немного об ударах, которые начались... в субботу», – говорится в материале агентства Reuters.

Также, по данным исследования, порядка 56% жителей США полагают, что президент страны Дональд Трамп чрезмерно склонен прибегать к военной силе для защиты американских интересов.

Опрос проводился в онлайн-формате 28 февраля среди 1 282 совершеннолетних американцев. Статистическая погрешность составляет три процентных пункта.

«До сих пор не удалось»: Трамп не дает передышку Ирану
«До сих пор не удалось»: Трамп не дает передышку Ирану обновлено 23:33
23:33 6135
Эмираты закрывают посольство в Тегеране и отзывают посла
Эмираты закрывают посольство в Тегеране и отзывают посла новость дополнена
22:42 1035
«Карабах» – «Сабах»: драка между тренерами и игроками
«Карабах» – «Сабах»: драка между тренерами и игроками Зачинщик - итальянский тренер «Сабаха»; ВИДЕО, Обновлено
22:40 3074
Иран бьет по базам США в Бахрейне, Кувейте, Ираке...
Иран бьет по базам США в Бахрейне, Кувейте, Ираке... видео; последнее обновление 21:28
21:28 13890
Иран обстрелял базы с немецкими военными
Иран обстрелял базы с немецкими военными
22:32 1337
Израиль уничтожает военные командные центры в Тегеране
Израиль уничтожает военные командные центры в Тегеране видео; обновлено 23:03
23:03 14796
Племянник Хаменеи назвал его смерть «шагом вперед»
Племянник Хаменеи назвал его смерть «шагом вперед»
22:12 2000
«Сабах» выигрывал 3:0, но «Карабах» вернулся
«Сабах» выигрывал 3:0, но «Карабах» вернулся Триллер на Республиканском стадионе; видео
21:00 2424
Атака беспилотника в Дубае: попал в жилой небоскреб
Атака беспилотника в Дубае: попал в жилой небоскреб обновлено 20:57
20:57 12674
Повреждено посольство Сербии в Тегеране. Вучич: Эвакуируем в Баку
Повреждено посольство Сербии в Тегеране. Вучич: Эвакуируем в Баку все еще актуально
16:37 3890
А как же Али Реза Арафи?
А как же Али Реза Арафи? еще одна аналитика по горячим следам; все еще актуально
15:22 6600

