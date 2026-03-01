Время пришло: Израиль назвал цель войны против Ирана

«Цель этой войны - окончательное устранение экзистенциальных угроз Государству Израиль в долгосрочной перспективе. Однако пока в Иране сохраняется нынешний режим, достижение этой цели невозможно», - сказал Саар на брифинге для дипломатов. Его слова распространила пресс-служба израильского МИД.

По словам Саара, «Тегеран по-прежнему привержен идее уничтожения Израиля и не изменил своей стратегии ни на йоту». «Это касается и стремления к обладанию ядерным оружием, и производства баллистических ракет большой дальности в промышленных масштабах, и использования террористических группировок по периметру наших границ», - сказал глава МИД Израиля.

Министр перечислил в качестве доводов оказание Ираном поддержки шиитской организации «Хезболла» в Ливане и палестинскому движению ХАМАС, напомнил о недавних массовых протестах в республике, подавленных силовым путем. «Иран также предпринял попытки максимально глубоко спрятать под землю объекты ядерной программы и линии по производству ракет. Это делается для создания «зоны иммунитета», которая исключила бы возможность нанесения авиаударов как со стороны Израиля, так и со стороны США. ...Все это привело нас к однозначному выводу: действовать необходимо, и время для этого пришло», - заявил Саар.