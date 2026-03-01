USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
Базы КСИР взлетают на воздух. Ударили по Хаменеи?
Новость дня
Базы КСИР взлетают на воздух. Ударили по Хаменеи?

Время пришло: Израиль назвал цель войны против Ирана

1 мартa 2026, 23:47 1924

Израиль в ходе операции против Ирана преследует долгосрочные цели обеспечения собственной безопасности, их достижение невозможно без смены власти в Тегеране, заявил глава МИД Израиля Гидеон Саар.

«Цель этой войны - окончательное устранение экзистенциальных угроз Государству Израиль в долгосрочной перспективе. Однако пока в Иране сохраняется нынешний режим, достижение этой цели невозможно», - сказал Саар на брифинге для дипломатов. Его слова распространила пресс-служба израильского МИД.

По словам Саара, «Тегеран по-прежнему привержен идее уничтожения Израиля и не изменил своей стратегии ни на йоту». «Это касается и стремления к обладанию ядерным оружием, и производства баллистических ракет большой дальности в промышленных масштабах, и использования террористических группировок по периметру наших границ», - сказал глава МИД Израиля.

Министр перечислил в качестве доводов оказание Ираном поддержки шиитской организации «Хезболла» в Ливане и палестинскому движению ХАМАС, напомнил о недавних массовых протестах в республике, подавленных силовым путем. «Иран также предпринял попытки максимально глубоко спрятать под землю объекты ядерной программы и линии по производству ракет. Это делается для создания «зоны иммунитета», которая исключила бы возможность нанесения авиаударов как со стороны Израиля, так и со стороны США. ...Все это привело нас к однозначному выводу: действовать необходимо, и время для этого пришло», - заявил Саар.

Конец религиозной диктатуры в Иране: временное правительство готово к выборам
Конец религиозной диктатуры в Иране: временное правительство готово к выборам
01:11 113
Убиты семь иранских генералов
Убиты семь иранских генералов
00:21 1277
Четыре недели войны
Четыре недели войны обновлено 00:50
00:50 8853
Эмираты закрывают посольство в Тегеране и отзывают посла
Эмираты закрывают посольство в Тегеране и отзывают посла новость дополнена
1 мартa 2026, 22:42 1908
«Карабах» – «Сабах»: драка между тренерами и игроками
«Карабах» – «Сабах»: драка между тренерами и игроками Зачинщик - итальянский тренер «Сабаха»; ВИДЕО, Обновлено
1 мартa 2026, 22:40 4503
Иран бьет по базам США в Бахрейне, Кувейте, Ираке...
Иран бьет по базам США в Бахрейне, Кувейте, Ираке... видео; последнее обновление 21:28
1 мартa 2026, 21:28 15033
Иран обстрелял базы с немецкими военными
Иран обстрелял базы с немецкими военными
1 мартa 2026, 22:32 2214
Израиль и США уничтожают военные командные центры Ирана
Израиль и США уничтожают военные командные центры Ирана видео; обновлено 00:15
00:15 16777
Племянник Хаменеи назвал его смерть «шагом вперед»
Племянник Хаменеи назвал его смерть «шагом вперед»
1 мартa 2026, 22:12 3143
«Сабах» выигрывал 3:0, но «Карабах» вернулся
«Сабах» выигрывал 3:0, но «Карабах» вернулся Триллер на Республиканском стадионе; видео
1 мартa 2026, 21:00 2964
Атака беспилотника в Дубае: попал в жилой небоскреб
Атака беспилотника в Дубае: попал в жилой небоскреб обновлено 20:57
1 мартa 2026, 20:57 13463

ЭТО ВАЖНО

Конец религиозной диктатуры в Иране: временное правительство готово к выборам
Конец религиозной диктатуры в Иране: временное правительство готово к выборам
01:11 113
Убиты семь иранских генералов
Убиты семь иранских генералов
00:21 1277
Четыре недели войны
Четыре недели войны обновлено 00:50
00:50 8853
Эмираты закрывают посольство в Тегеране и отзывают посла
Эмираты закрывают посольство в Тегеране и отзывают посла новость дополнена
1 мартa 2026, 22:42 1908
«Карабах» – «Сабах»: драка между тренерами и игроками
«Карабах» – «Сабах»: драка между тренерами и игроками Зачинщик - итальянский тренер «Сабаха»; ВИДЕО, Обновлено
1 мартa 2026, 22:40 4503
Иран бьет по базам США в Бахрейне, Кувейте, Ираке...
Иран бьет по базам США в Бахрейне, Кувейте, Ираке... видео; последнее обновление 21:28
1 мартa 2026, 21:28 15033
Иран обстрелял базы с немецкими военными
Иран обстрелял базы с немецкими военными
1 мартa 2026, 22:32 2214
Израиль и США уничтожают военные командные центры Ирана
Израиль и США уничтожают военные командные центры Ирана видео; обновлено 00:15
00:15 16777
Племянник Хаменеи назвал его смерть «шагом вперед»
Племянник Хаменеи назвал его смерть «шагом вперед»
1 мартa 2026, 22:12 3143
«Сабах» выигрывал 3:0, но «Карабах» вернулся
«Сабах» выигрывал 3:0, но «Карабах» вернулся Триллер на Республиканском стадионе; видео
1 мартa 2026, 21:00 2964
Атака беспилотника в Дубае: попал в жилой небоскреб
Атака беспилотника в Дубае: попал в жилой небоскреб обновлено 20:57
1 мартa 2026, 20:57 13463
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться