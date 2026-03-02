Новые санкции: Европа требует от Ирана отмены ракетной программы

Евросоюз рассматривает возможность усиления санкций против Ирана из-за его ядерных и ракетных программ. Об этом в совместном заявлении от имени всех стран объединения сообщила глава европейской дипломатии Кая Каллас.

«Мы будем и дальше защищать безопасность и интересы ЕС, в том числе через введение дополнительных санкций. Европейский союз последовательно призывает Иран остановить развитие своей ядерной программы и ограничить баллистические ракеты», – подчеркивается в заявлении.

В документе также содержится призыв к деэскалации напряженности на Ближнем Востоке, которая усилилась после начала ударов США и Израиля по Ирану. В частности, Брюссель призвал Тегеран воздержаться от ответных ударов по странам региона, на территории которых находятся американские военные базы.

«Ближний Восток понесет огромные потери в случае любой затяжной войны. Удары Ирана по ряду стран региона неприемлемы. Ирану следует воздержаться от неизбирательных военных ударов. Мы выражаем солидарность с партнерами в регионе, которые подверглись атакам», – отмечается в заявлении.

ЕС находится в тесном контакте с ближневосточными государствами и стремится добиться деэскалации ситуации.