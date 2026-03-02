USD 1.7000
Базы КСИР взлетают на воздух. Ударили по Хаменеи?
Базы КСИР взлетают на воздух. Ударили по Хаменеи?

Новые санкции: Европа требует от Ирана отмены ракетной программы

Евросоюз рассматривает возможность усиления санкций против Ирана из-за его ядерных и ракетных программ. Об этом в совместном заявлении от имени всех стран объединения сообщила глава европейской дипломатии Кая Каллас.

«Мы будем и дальше защищать безопасность и интересы ЕС, в том числе через введение дополнительных санкций. Европейский союз последовательно призывает Иран остановить развитие своей ядерной программы и ограничить баллистические ракеты», – подчеркивается в заявлении.

В документе также содержится призыв к деэскалации напряженности на Ближнем Востоке, которая усилилась после начала ударов США и Израиля по Ирану. В частности, Брюссель призвал Тегеран воздержаться от ответных ударов по странам региона, на территории которых находятся американские военные базы.

«Ближний Восток понесет огромные потери в случае любой затяжной войны. Удары Ирана по ряду стран региона неприемлемы. Ирану следует воздержаться от неизбирательных военных ударов. Мы выражаем солидарность с партнерами в регионе, которые подверглись атакам», – отмечается в заявлении.

ЕС находится в тесном контакте с ближневосточными государствами и стремится добиться деэскалации ситуации.

Конец религиозной диктатуры в Иране: временное правительство готово к выборам
Конец религиозной диктатуры в Иране: временное правительство готово к выборам
01:11 118
Убиты семь иранских генералов
Убиты семь иранских генералов
00:21 1277
Четыре недели войны
Четыре недели войны обновлено 00:50
00:50 8854
Эмираты закрывают посольство в Тегеране и отзывают посла
Эмираты закрывают посольство в Тегеране и отзывают посла новость дополнена
1 мартa 2026, 22:42 1908
«Карабах» – «Сабах»: драка между тренерами и игроками
«Карабах» – «Сабах»: драка между тренерами и игроками Зачинщик - итальянский тренер «Сабаха»; ВИДЕО, Обновлено
1 мартa 2026, 22:40 4503
Иран бьет по базам США в Бахрейне, Кувейте, Ираке...
Иран бьет по базам США в Бахрейне, Кувейте, Ираке... видео; последнее обновление 21:28
1 мартa 2026, 21:28 15033
Иран обстрелял базы с немецкими военными
Иран обстрелял базы с немецкими военными
1 мартa 2026, 22:32 2214
Израиль и США уничтожают военные командные центры Ирана
Израиль и США уничтожают военные командные центры Ирана видео; обновлено 00:15
00:15 16777
Племянник Хаменеи назвал его смерть «шагом вперед»
Племянник Хаменеи назвал его смерть «шагом вперед»
1 мартa 2026, 22:12 3145
«Сабах» выигрывал 3:0, но «Карабах» вернулся
«Сабах» выигрывал 3:0, но «Карабах» вернулся Триллер на Республиканском стадионе; видео
1 мартa 2026, 21:00 2966
Атака беспилотника в Дубае: попал в жилой небоскреб
Атака беспилотника в Дубае: попал в жилой небоскреб обновлено 20:57
1 мартa 2026, 20:57 13464
