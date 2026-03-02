Евротройка предупреждает Иран

Власти Великобритании, Германии и Франции готовы применить военную силу, если Иран не прекратит свои «неизбирательные и несоразмерные атаки» по их союзникам на Ближнем Востоке. Совместное заявление стран распространила пресс-служба правительства ФРГ.

Власти трех стран заявляют, что иранские удары создают угрозу для военного персонала и граждан этих трех стран. Они призвали Иран немедленно прекратить обстрелы.

«Мы предпримем шаги для защиты наших интересов и интересов наших союзников в регионе, в том числе при необходимости обеспечим принятие соразмерных оборонительных мер для уничтожения возможностей Ирана по запуску ракет и беспилотников в местах их запуска», — указано в заявлении. Страны договорились координировать действия вместе с США и другими союзниками, отмечается в сообщении.

Под ракетный обстрел Ирана попадает не только Израиль, но и страны региона, на территории которых размещены военные объекты США, — Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн, Катар и Иордания. Ракетные удары, по словам очевидцев, помимо военных баз затронули также гражданскую инфраструктуру.