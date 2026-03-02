USD 1.7000
Базы КСИР взлетают на воздух. Ударили по Хаменеи?
Базы КСИР взлетают на воздух. Ударили по Хаменеи?

Евротройка предупреждает Иран

Власти Великобритании, Германии и Франции готовы применить военную силу, если Иран не прекратит свои «неизбирательные и несоразмерные атаки» по их союзникам на Ближнем Востоке. Совместное заявление стран распространила пресс-служба правительства ФРГ.

Власти трех стран заявляют, что иранские удары создают угрозу для военного персонала и граждан этих трех стран. Они призвали Иран немедленно прекратить обстрелы.

«Мы предпримем шаги для защиты наших интересов и интересов наших союзников в регионе, в том числе при необходимости обеспечим принятие соразмерных оборонительных мер для уничтожения возможностей Ирана по запуску ракет и беспилотников в местах их запуска», — указано в заявлении. Страны договорились координировать действия вместе с США и другими союзниками, отмечается в сообщении.

Под ракетный обстрел Ирана попадает не только Израиль, но и страны региона, на территории которых размещены военные объекты США, — Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн, Катар и Иордания. Ракетные удары, по словам очевидцев, помимо военных баз затронули также гражданскую инфраструктуру.

Конец религиозной диктатуры в Иране: временное правительство готово к выборам
Конец религиозной диктатуры в Иране: временное правительство готово к выборам
Убиты семь иранских генералов
Убиты семь иранских генералов
Четыре недели войны
Четыре недели войны обновлено 00:50
Эмираты закрывают посольство в Тегеране и отзывают посла
Эмираты закрывают посольство в Тегеране и отзывают посла новость дополнена
«Карабах» – «Сабах»: драка между тренерами и игроками
«Карабах» – «Сабах»: драка между тренерами и игроками Зачинщик - итальянский тренер «Сабаха»; ВИДЕО, Обновлено
Иран бьет по базам США в Бахрейне, Кувейте, Ираке...
Иран бьет по базам США в Бахрейне, Кувейте, Ираке... видео; последнее обновление 21:28
Иран обстрелял базы с немецкими военными
Иран обстрелял базы с немецкими военными
Израиль и США уничтожают военные командные центры Ирана
Израиль и США уничтожают военные командные центры Ирана видео; обновлено 00:15
Племянник Хаменеи назвал его смерть «шагом вперед»
Племянник Хаменеи назвал его смерть «шагом вперед»
«Сабах» выигрывал 3:0, но «Карабах» вернулся
«Сабах» выигрывал 3:0, но «Карабах» вернулся Триллер на Республиканском стадионе; видео
Атака беспилотника в Дубае: попал в жилой небоскреб
Атака беспилотника в Дубае: попал в жилой небоскреб обновлено 20:57
