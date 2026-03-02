USD 1.7000
Израиль и США уничтожают военные командные центры Ирана
Израиль и США уничтожают военные командные центры Ирана

Конец религиозной диктатуры в Иране: временное правительство готово к выборам

01:11 1806

Смерть верховного лидера Ирана Хаменеи – это смерть религиозной тирании и режима «велаят-е-факих», заявила исполняющая обязанности «президента» Национального совета сопротивления Ирана (НССИ) Марьям Раджави.

«Наступило время установить свободу и суверенитет народу Ирана. Национальный совет сопротивления Ирана приступил к созданию временного правительства», – сказала Раджави.

По ее словам, иранская нация стремится к созданию демократической республики и отвергает «тиранических мулл и диктатуру шаха». Национальный совет сопротивления Ирана и временное правительство стремятся не к власти, а к передаче власти суверенитету иранского народа, добавила Раджави.

«Только народ Ирана имеет полномочие определять политическое будущее страны. Наступило время солидарности и единства против остатков религиозной диктатуры и монархического фашизма, которые пытаются украсть демократическую революцию и итоги 47-летних страданий и жертв иранского народа и его храбрых детей», – отметила она.

Раджави призвала иранские политические силы объединиться в столь сложный для страны период, несмотря на идеологические различия.

Она также призвала патриотов в армии Ирана встать рядом с иранским народом, а КСИР сложить оружие и сдаться.

По ее словам, после того как будет создано временное правительство на территории Ирана, в стране в течение шести месяцев должны быть организованы свободные и справедливые выборы в Национальную Ассамблею, которая напишет новую конституцию.

Тебриз сотрясли взрывы
Тебриз сотрясли взрывы
02:24 363
Ультиматум Трампа Ирану: иначе «неминуемая смерть»
Ультиматум Трампа Ирану: иначе «неминуемая смерть» обновлено 02:05
02:05 10824
Следующая цель Израиля – новый верховный лидер
Следующая цель Израиля – новый верховный лидер
01:33 1265
Американский генерал раскрыл план Трампа: «Свержение всей власти в Иране»
Американский генерал раскрыл план Трампа: «Свержение всей власти в Иране» новый поворот
1 мартa 2026, 16:55 4923
Конец религиозной диктатуры в Иране: временное правительство готово к выборам
Конец религиозной диктатуры в Иране: временное правительство готово к выборам
01:11 1807
Убиты семь иранских генералов
Убиты семь иранских генералов
00:21 2192
Эмираты закрывают посольство в Тегеране и отзывают посла
Эмираты закрывают посольство в Тегеране и отзывают посла новость дополнена
1 мартa 2026, 22:42 2181
«Карабах» – «Сабах»: драка между тренерами и игроками
«Карабах» – «Сабах»: драка между тренерами и игроками Зачинщик - итальянский тренер «Сабаха»; ВИДЕО, Обновлено
1 мартa 2026, 22:40 5130
Иран бьет по базам США в Бахрейне, Кувейте, Ираке...
Иран бьет по базам США в Бахрейне, Кувейте, Ираке... видео; последнее обновление 21:28
1 мартa 2026, 21:28 15448
Иран обстрелял базы с немецкими военными
Иран обстрелял базы с немецкими военными
1 мартa 2026, 22:32 2527
Израиль и США уничтожают военные командные центры Ирана
Израиль и США уничтожают военные командные центры Ирана видео; обновлено 00:15
00:15 17407

