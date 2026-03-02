Конец религиозной диктатуры в Иране: временное правительство готово к выборам

«Наступило время установить свободу и суверенитет народу Ирана. Национальный совет сопротивления Ирана приступил к созданию временного правительства», – сказала Раджави.

По ее словам, иранская нация стремится к созданию демократической республики и отвергает «тиранических мулл и диктатуру шаха». Национальный совет сопротивления Ирана и временное правительство стремятся не к власти, а к передаче власти суверенитету иранского народа, добавила Раджави.

«Только народ Ирана имеет полномочие определять политическое будущее страны. Наступило время солидарности и единства против остатков религиозной диктатуры и монархического фашизма, которые пытаются украсть демократическую революцию и итоги 47-летних страданий и жертв иранского народа и его храбрых детей», – отметила она.

Раджави призвала иранские политические силы объединиться в столь сложный для страны период, несмотря на идеологические различия.

Она также призвала патриотов в армии Ирана встать рядом с иранским народом, а КСИР сложить оружие и сдаться.

По ее словам, после того как будет создано временное правительство на территории Ирана, в стране в течение шести месяцев должны быть организованы свободные и справедливые выборы в Национальную Ассамблею, которая напишет новую конституцию.