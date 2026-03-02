USD 1.7000
Израиль и США уничтожают военные командные центры Ирана
Израиль и США уничтожают военные командные центры Ирана

Фондовые рынки Ближнего Востока трясет

Регулятор фондовых рынков Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) объявил об остановке торгов на Дубайском финансовом рынке (DFM) и Фондовой бирже Абу-Даби (ADX). Об этом со ссылкой на регулятора сообщило агентство Reuters.

Отмечается, что торги не будут проводиться в понедельник и вторник. Решение связано с эскалацией ситуации на Ближнем Востоке.

Bloomberg пишет, что на фоне нового конфликта упали фондовые рынки Египта и Саудовской Аравии. По данным агентства, основной индекс Саудовской Аравии Tadawul All Share снизился на 2,2% — это крупнейшее снижение за день с апреля 2025 года. Падение могло быть еще более значительным, если бы не рост котировок государственной нефтяной компании Saudi Aramco, на долю которой приходится около 16% веса индекса: ее акции прибавили 3,4% на ожидании скачка цен на нефть после открытия глобальных рынков в Азии, пояснило агентство.

Тебриз сотрясли взрывы
Тебриз сотрясли взрывы
Ультиматум Трампа Ирану: иначе «неминуемая смерть»
Ультиматум Трампа Ирану: иначе «неминуемая смерть» обновлено 02:05
Следующая цель Израиля – новый верховный лидер
Следующая цель Израиля – новый верховный лидер
Американский генерал раскрыл план Трампа: «Свержение всей власти в Иране»
Американский генерал раскрыл план Трампа: «Свержение всей власти в Иране» новый поворот
Конец религиозной диктатуры в Иране: временное правительство готово к выборам
Конец религиозной диктатуры в Иране: временное правительство готово к выборам
Убиты семь иранских генералов
Убиты семь иранских генералов
Эмираты закрывают посольство в Тегеране и отзывают посла
Эмираты закрывают посольство в Тегеране и отзывают посла новость дополнена
«Карабах» – «Сабах»: драка между тренерами и игроками
«Карабах» – «Сабах»: драка между тренерами и игроками Зачинщик - итальянский тренер «Сабаха»; ВИДЕО, Обновлено
Иран бьет по базам США в Бахрейне, Кувейте, Ираке...
Иран бьет по базам США в Бахрейне, Кувейте, Ираке... видео; последнее обновление 21:28
Иран обстрелял базы с немецкими военными
Иран обстрелял базы с немецкими военными
Израиль и США уничтожают военные командные центры Ирана
Израиль и США уничтожают военные командные центры Ирана видео; обновлено 00:15
