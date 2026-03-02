Фондовые рынки Ближнего Востока трясет

Регулятор фондовых рынков Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) объявил об остановке торгов на Дубайском финансовом рынке (DFM) и Фондовой бирже Абу-Даби (ADX). Об этом со ссылкой на регулятора сообщило агентство Reuters.

Отмечается, что торги не будут проводиться в понедельник и вторник. Решение связано с эскалацией ситуации на Ближнем Востоке.