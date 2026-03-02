Фондовые рынки Ближнего Востока трясет

Регулятор фондовых рынков Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) объявил об остановке торгов на Дубайском финансовом рынке (DFM) и Фондовой бирже Абу-Даби (ADX). Об этом со ссылкой на регулятора сообщило агентство Reuters.
Отмечается, что торги не будут проводиться в понедельник и вторник. Решение связано с эскалацией ситуации на Ближнем Востоке.
Bloomberg пишет, что на фоне нового конфликта упали фондовые рынки Египта и Саудовской Аравии. По данным агентства, основной индекс Саудовской Аравии Tadawul All Share снизился на 2,2% — это крупнейшее снижение за день с апреля 2025 года. Падение могло быть еще более значительным, если бы не рост котировок государственной нефтяной компании Saudi Aramco, на долю которой приходится около 16% веса индекса: ее акции прибавили 3,4% на ожидании скачка цен на нефть после открытия глобальных рынков в Азии, пояснило агентство.