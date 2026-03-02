Следующая цель Израиля – новый верховный лидер

Новой целью израильских спецслужб является исполняющий обязанности верховного лидера Ирана Али Реза Арафи. Об этом заявляют информационные ресурсы, близкие к «Моссад».
Ранее 1 марта стало известно, что аятолла Арафи вошел в руководящий совет Ирана, он будет временно управлять исламской республикой до выборов нового верховного лидера.
67-летний Арафи считается влиятельным шиитским религиозным деятелем и был доверенным лицом погибшего накануне аятоллы Али Хаменеи. Арафи входит в Совет стражей конституции, а также в Совет экспертов, который избирает верховного лидера Ирана.