Израиль и США уничтожают военные командные центры Ирана
Израиль и США уничтожают военные командные центры Ирана

Следующая цель Израиля – новый верховный лидер

01:33

Новой целью израильских спецслужб является исполняющий обязанности верховного лидера Ирана Али Реза Арафи. Об этом заявляют информационные ресурсы, близкие к «Моссад».

Ранее 1 марта стало известно, что аятолла Арафи вошел в руководящий совет Ирана, он будет временно управлять исламской республикой до выборов нового верховного лидера. 

67-летний Арафи считается влиятельным шиитским религиозным деятелем и был доверенным лицом погибшего накануне аятоллы Али Хаменеи. Арафи входит в Совет стражей конституции, а также в Совет экспертов, который избирает верховного лидера Ирана.

