Американские удары по Тегерану не затронули ядерный реактор

Институт науки и международной безопасности (ISIS) сообщил, что удары в районе штаб-квартиры Организации атомной энергии Ирана (AEOI) в иранской столице не повлияли на работу Тегеранского ядерного исследовательского центра и его исследовательского реактора.

«Ожидается, что реактор не станет целью Израиля или США, поскольку спутниковые снимки не показывают признаков повреждений. В июне прошлого года при атаках Израиль поражал соседние объекты внутренних сил безопасности и производственные площадки центрифуг», – отметили в исследовательской группе.