Атаки Ирана неприемлемы: страны Персидского залива готовы к ответу

«Несмотря на неоднократные заверения со стороны стран Совета о том, что их территории не будут использоваться как плацдарм для атак на Иран, исламская республика продолжает наносить удары по государствам Персидского залива и атаковать объекты гражданской инфраструктуры. Такая агрессия является неоправданной и должна быть немедленно прекращена для восстановления мира и безопасности в регионе», – отмечается в декларации, принятой министрами по итогам внеочередного заседания Совета.

Министры ССАГПЗ также подчеркнули, что не исключают возможность военного ответа на иранские обстрелы их территорий.

«Страны Персидского залива примут все необходимые меры для обеспечения собственной безопасности и защиты своих граждан и территорий, включая возможный ответ на действия Ирана», – указано в декларации.