USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
Израиль и США уничтожают военные командные центры Ирана
Новость дня
Израиль и США уничтожают военные командные центры Ирана

Атаки Ирана неприемлемы: страны Персидского залива готовы к ответу

01:59 523

Ирану необходимо немедленно прекратить удары по странам Персидского залива, его агрессия не имеет оправдания, заявили министры Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ).

«Несмотря на неоднократные заверения со стороны стран Совета о том, что их территории не будут использоваться как плацдарм для атак на Иран, исламская республика продолжает наносить удары по государствам Персидского залива и атаковать объекты гражданской инфраструктуры. Такая агрессия является неоправданной и должна быть немедленно прекращена для восстановления мира и безопасности в регионе», – отмечается в декларации, принятой министрами по итогам внеочередного заседания Совета.

Министры ССАГПЗ также подчеркнули, что не исключают возможность военного ответа на иранские обстрелы их территорий.

«Страны Персидского залива примут все необходимые меры для обеспечения собственной безопасности и защиты своих граждан и территорий, включая возможный ответ на действия Ирана», – указано в декларации.

Тебриз сотрясли взрывы
Тебриз сотрясли взрывы
02:24 375
Ультиматум Трампа Ирану: иначе «неминуемая смерть»
Ультиматум Трампа Ирану: иначе «неминуемая смерть» обновлено 02:05
02:05 10830
Следующая цель Израиля – новый верховный лидер
Следующая цель Израиля – новый верховный лидер
01:33 1272
Американский генерал раскрыл план Трампа: «Свержение всей власти в Иране»
Американский генерал раскрыл план Трампа: «Свержение всей власти в Иране» новый поворот
1 мартa 2026, 16:55 4923
Конец религиозной диктатуры в Иране: временное правительство готово к выборам
Конец религиозной диктатуры в Иране: временное правительство готово к выборам
01:11 1812
Убиты семь иранских генералов
Убиты семь иранских генералов
00:21 2193
Эмираты закрывают посольство в Тегеране и отзывают посла
Эмираты закрывают посольство в Тегеране и отзывают посла новость дополнена
1 мартa 2026, 22:42 2183
«Карабах» – «Сабах»: драка между тренерами и игроками
«Карабах» – «Сабах»: драка между тренерами и игроками Зачинщик - итальянский тренер «Сабаха»; ВИДЕО, Обновлено
1 мартa 2026, 22:40 5132
Иран бьет по базам США в Бахрейне, Кувейте, Ираке...
Иран бьет по базам США в Бахрейне, Кувейте, Ираке... видео; последнее обновление 21:28
1 мартa 2026, 21:28 15449
Иран обстрелял базы с немецкими военными
Иран обстрелял базы с немецкими военными
1 мартa 2026, 22:32 2528
Израиль и США уничтожают военные командные центры Ирана
Израиль и США уничтожают военные командные центры Ирана видео; обновлено 00:15
00:15 17411

ЭТО ВАЖНО

Тебриз сотрясли взрывы
Тебриз сотрясли взрывы
02:24 375
Ультиматум Трампа Ирану: иначе «неминуемая смерть»
Ультиматум Трампа Ирану: иначе «неминуемая смерть» обновлено 02:05
02:05 10830
Следующая цель Израиля – новый верховный лидер
Следующая цель Израиля – новый верховный лидер
01:33 1272
Американский генерал раскрыл план Трампа: «Свержение всей власти в Иране»
Американский генерал раскрыл план Трампа: «Свержение всей власти в Иране» новый поворот
1 мартa 2026, 16:55 4923
Конец религиозной диктатуры в Иране: временное правительство готово к выборам
Конец религиозной диктатуры в Иране: временное правительство готово к выборам
01:11 1812
Убиты семь иранских генералов
Убиты семь иранских генералов
00:21 2193
Эмираты закрывают посольство в Тегеране и отзывают посла
Эмираты закрывают посольство в Тегеране и отзывают посла новость дополнена
1 мартa 2026, 22:42 2183
«Карабах» – «Сабах»: драка между тренерами и игроками
«Карабах» – «Сабах»: драка между тренерами и игроками Зачинщик - итальянский тренер «Сабаха»; ВИДЕО, Обновлено
1 мартa 2026, 22:40 5132
Иран бьет по базам США в Бахрейне, Кувейте, Ираке...
Иран бьет по базам США в Бахрейне, Кувейте, Ираке... видео; последнее обновление 21:28
1 мартa 2026, 21:28 15449
Иран обстрелял базы с немецкими военными
Иран обстрелял базы с немецкими военными
1 мартa 2026, 22:32 2528
Израиль и США уничтожают военные командные центры Ирана
Израиль и США уничтожают военные командные центры Ирана видео; обновлено 00:15
00:15 17411
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться