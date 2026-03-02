USD 1.7000
Израиль и США уничтожают военные командные центры Ирана
Израиль и США уничтожают военные командные центры Ирана

Тебриз сотрясли взрывы

Ракетная база Корпуса стражей исламской революции в Тебризе стерта с лица земли, сообщают мониторинговые ресурсы.

Также поступают сообщения о мощной атаке на аэропорт Тебриза. Утверждается, что аэропорт получил серьезные повреждения.

Тем временем сообщается о сильных взрывах в Бахрейне. В специальном заявлении бахрейнских сил ПВО говорится, что отряды противовоздушной обороны Бахрейна с начала эскалации напряженности в регионе сбили в воздушном пространстве королевства более 60 ракет и 34 боевых беспилотника, запущенных с территории Ирана.

