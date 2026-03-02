USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
Израиль и США уничтожают военные командные центры Ирана
Новость дня
Израиль и США уничтожают военные командные центры Ирана

Новороссийск атакуют и с неба, и с моря

02:39 920

Вооруженные силы Украины в ночь на 2 марта атакуют Новороссийск.

Сообщается, что загорелся нефтяной терминал местного порта. Официального подтверждения этих данных пока нет.

Российские Telegram-каналы передают, что в Новороссийске на протяжении нескольких часов раздаются взрывы. По предварительным данным россиян, Новороссийск атакуют дроны с неба и морские беспилотники. СМИ пишут, что в городе обломки сбитых дронов упали на крышу многоэтажного жилого дома, в одном из районов виден пожар.

Сирены воздушной тревоги звучат также в Краснодаре и Анапе. В аэропорту Сочи на фоне массированного обстрела задерживаются около 100 авиарейсов. Официально власти о последствиях атаки на Сочи не сообщали.

ЦАХАЛ пошел на Тегеран
ЦАХАЛ пошел на Тегеран
04:14 54
Печальный финал Ирана…
Печальный финал Ирана… урок впрок
03:35 962
Дугину неспокойно: «...Следующие мы»
Дугину неспокойно: «...Следующие мы»
03:48 523
Массовое дезертирство в иранской армии: «Солдаты переходят на сторону народа»
Массовое дезертирство в иранской армии: «Солдаты переходят на сторону народа» Михаил Крутихин комментирует для haqqin.az
01:41 3254
Тебриз сотрясли взрывы
Тебриз сотрясли взрывы
02:24 1294
Ультиматум Трампа Ирану: иначе «неминуемая смерть»
Ультиматум Трампа Ирану: иначе «неминуемая смерть» обновлено 02:05
02:05 11903
Следующая цель Израиля – новый верховный лидер
Следующая цель Израиля – новый верховный лидер
01:33 2024
Американский генерал раскрыл план Трампа: «Свержение всей власти в Иране»
Американский генерал раскрыл план Трампа: «Свержение всей власти в Иране» новый поворот
1 мартa 2026, 16:55 5083
Конец религиозной диктатуры в Иране: временное правительство готово к выборам
Конец религиозной диктатуры в Иране: временное правительство готово к выборам
01:11 2442
Убиты семь иранских генералов
Убиты семь иранских генералов
00:21 2565
Эмираты закрывают посольство в Тегеране и отзывают посла
Эмираты закрывают посольство в Тегеране и отзывают посла новость дополнена
1 мартa 2026, 22:42 2280

ЭТО ВАЖНО

ЦАХАЛ пошел на Тегеран
ЦАХАЛ пошел на Тегеран
04:14 54
Печальный финал Ирана…
Печальный финал Ирана… урок впрок
03:35 962
Дугину неспокойно: «...Следующие мы»
Дугину неспокойно: «...Следующие мы»
03:48 523
Массовое дезертирство в иранской армии: «Солдаты переходят на сторону народа»
Массовое дезертирство в иранской армии: «Солдаты переходят на сторону народа» Михаил Крутихин комментирует для haqqin.az
01:41 3254
Тебриз сотрясли взрывы
Тебриз сотрясли взрывы
02:24 1294
Ультиматум Трампа Ирану: иначе «неминуемая смерть»
Ультиматум Трампа Ирану: иначе «неминуемая смерть» обновлено 02:05
02:05 11903
Следующая цель Израиля – новый верховный лидер
Следующая цель Израиля – новый верховный лидер
01:33 2024
Американский генерал раскрыл план Трампа: «Свержение всей власти в Иране»
Американский генерал раскрыл план Трампа: «Свержение всей власти в Иране» новый поворот
1 мартa 2026, 16:55 5083
Конец религиозной диктатуры в Иране: временное правительство готово к выборам
Конец религиозной диктатуры в Иране: временное правительство готово к выборам
01:11 2442
Убиты семь иранских генералов
Убиты семь иранских генералов
00:21 2565
Эмираты закрывают посольство в Тегеране и отзывают посла
Эмираты закрывают посольство в Тегеране и отзывают посла новость дополнена
1 мартa 2026, 22:42 2280
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться