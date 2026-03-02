Новороссийск атакуют и с неба, и с моря

Вооруженные силы Украины в ночь на 2 марта атакуют Новороссийск.

Сообщается, что загорелся нефтяной терминал местного порта. Официального подтверждения этих данных пока нет.

Российские Telegram-каналы передают, что в Новороссийске на протяжении нескольких часов раздаются взрывы. По предварительным данным россиян, Новороссийск атакуют дроны с неба и морские беспилотники. СМИ пишут, что в городе обломки сбитых дронов упали на крышу многоэтажного жилого дома, в одном из районов виден пожар.

Сирены воздушной тревоги звучат также в Краснодаре и Анапе. В аэропорту Сочи на фоне массированного обстрела задерживаются около 100 авиарейсов. Официально власти о последствиях атаки на Сочи не сообщали.