Израиль и США уничтожают военные командные центры Ирана
Новость дня
Израиль и США уничтожают военные командные центры Ирана

Тревога на севере Израиля: три ракеты из Ливана, одна перехвачена

видео; обновлено 03:27
03:27 650

Сирены воздушной тревоги прозвучали на севере Израиля, предупредив жителей о первом за долгое время ракетном обстреле из Ливана. Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

«В нескольких районах северного Израиля прозвучали сирены после запуска ракет из Ливана», – говорится в заявлении.

Израильские СМИ сообщают о сработавшей сирене в районе Хайфы и слышимых взрывах. Военные уточнили, что взрывы связаны с перехватом.

Сообщается, что с ливанской стороны было выпущено три ракеты: одна перехвачена, две упали на открытой местности. Пострадавших нет.

*** 03:02

Мощный взрыв прогремел в районе британской военной базы на Кипре, сообщил израильский «14 канал».

«На базе ВВС Великобритании «Акротири» взвыли сирены и был зафиксирован взлет самолетов», – говорится в информации.

Предварительно, удар был осуществлен военными Ирана.

Сообщается, что топливозаправщики ВВС Великобритании с базы «Акротири» на Кипре заправляют американские истребители.

Тем временем издание Cyprus Mail со ссылкой на источники сообщает, что на британских базах на Кипре была объявлена угроза безопасности.

«В воскресенье незадолго до полуночи на британских базах на Кипре была объявлена «угроза безопасности». Источники сообщили…, что персонал базы был проинформирован об угрозе и получил указание «вернуться в свои дома и оставаться внутри до дальнейшего уведомления», – говорится в материале издания.

По данным газеты, штату было также приказано «отойти от окон и укрыться за или под большой, прочной мебелью» и ожидать дальнейших инструкций.

Издание Times of Israel информирует об иранской атаке по Иерусалиму. Согласно информации, в результате удара баллистической ракеты три человека получили ранения.

На месте падения образовалась большая воронка. Кадры ударов по Иерусалиму расходятся в соцсетях.

Также о громком взрыве рассказали жители Хайфы. О пострадавших не сообщалось. Кроме этого, осколки иранской ракеты упали в Кирьят-Оно – городе рядом с Тель-Авивом. Пострадал один человек.

ЦАХАЛ пошел на Тегеран
ЦАХАЛ пошел на Тегеран
04:14 56
Печальный финал Ирана…
Печальный финал Ирана… урок впрок
03:35 963
Дугину неспокойно: «...Следующие мы»
Дугину неспокойно: «...Следующие мы»
03:48 524
Массовое дезертирство в иранской армии: «Солдаты переходят на сторону народа»
Массовое дезертирство в иранской армии: «Солдаты переходят на сторону народа» Михаил Крутихин комментирует для haqqin.az
01:41 3256
Тебриз сотрясли взрывы
Тебриз сотрясли взрывы
02:24 1294
Ультиматум Трампа Ирану: иначе «неминуемая смерть»
Ультиматум Трампа Ирану: иначе «неминуемая смерть» обновлено 02:05
02:05 11904
Следующая цель Израиля – новый верховный лидер
Следующая цель Израиля – новый верховный лидер
01:33 2027
Американский генерал раскрыл план Трампа: «Свержение всей власти в Иране»
Американский генерал раскрыл план Трампа: «Свержение всей власти в Иране» новый поворот
1 мартa 2026, 16:55 5083
Конец религиозной диктатуры в Иране: временное правительство готово к выборам
Конец религиозной диктатуры в Иране: временное правительство готово к выборам
01:11 2443
Убиты семь иранских генералов
Убиты семь иранских генералов
00:21 2565
Эмираты закрывают посольство в Тегеране и отзывают посла
Эмираты закрывают посольство в Тегеране и отзывают посла новость дополнена
1 мартa 2026, 22:42 2280

ЭТО ВАЖНО

