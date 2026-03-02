Тревога на севере Израиля: три ракеты из Ливана, одна перехвачена

Сирены воздушной тревоги прозвучали на севере Израиля, предупредив жителей о первом за долгое время ракетном обстреле из Ливана. Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

«В нескольких районах северного Израиля прозвучали сирены после запуска ракет из Ливана», – говорится в заявлении.

Израильские СМИ сообщают о сработавшей сирене в районе Хайфы и слышимых взрывах. Военные уточнили, что взрывы связаны с перехватом.

Сообщается, что с ливанской стороны было выпущено три ракеты: одна перехвачена, две упали на открытой местности. Пострадавших нет.