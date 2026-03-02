Тревога на севере Израиля: три ракеты из Ливана, одна перехвачена

Сирены воздушной тревоги прозвучали на севере Израиля, предупредив жителей о первом за долгое время ракетном обстреле из Ливана. Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).
«В нескольких районах северного Израиля прозвучали сирены после запуска ракет из Ливана», – говорится в заявлении.
Израильские СМИ сообщают о сработавшей сирене в районе Хайфы и слышимых взрывах. Военные уточнили, что взрывы связаны с перехватом.
Сообщается, что с ливанской стороны было выпущено три ракеты: одна перехвачена, две упали на открытой местности. Пострадавших нет.
*** 03:02
Мощный взрыв прогремел в районе британской военной базы на Кипре, сообщил израильский «14 канал».
«На базе ВВС Великобритании «Акротири» взвыли сирены и был зафиксирован взлет самолетов», – говорится в информации.
Предварительно, удар был осуществлен военными Ирана.
Сообщается, что топливозаправщики ВВС Великобритании с базы «Акротири» на Кипре заправляют американские истребители.
Тем временем издание Cyprus Mail со ссылкой на источники сообщает, что на британских базах на Кипре была объявлена угроза безопасности.
«В воскресенье незадолго до полуночи на британских базах на Кипре была объявлена «угроза безопасности». Источники сообщили…, что персонал базы был проинформирован об угрозе и получил указание «вернуться в свои дома и оставаться внутри до дальнейшего уведомления», – говорится в материале издания.
По данным газеты, штату было также приказано «отойти от окон и укрыться за или под большой, прочной мебелью» и ожидать дальнейших инструкций.
Издание Times of Israel информирует об иранской атаке по Иерусалиму. Согласно информации, в результате удара баллистической ракеты три человека получили ранения.
На месте падения образовалась большая воронка. Кадры ударов по Иерусалиму расходятся в соцсетях.
Также о громком взрыве рассказали жители Хайфы. О пострадавших не сообщалось. Кроме этого, осколки иранской ракеты упали в Кирьят-Оно – городе рядом с Тель-Авивом. Пострадал один человек.