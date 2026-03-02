USD 1.7000
Израиль и США уничтожают военные командные центры Ирана
Израиль и США уничтожают военные командные центры Ирана

Дугину неспокойно: «...Следующие мы»

03:48 528

Российский пропагандист и идеолог концепции «русского мира» Александр Дугин полагает, что президент РФ Владимир Путин может стать следующим кандидатом в «списке» целей США, так как «один за другим уничтожаются» союзники России. Видимо, имея в виду Сирию, Венесуэлу, Иран и Кубу.

«Если сейчас в России не начнутся настоящие патриотические реформы, то ситуация станет просто непредсказуемой. Один за другим планомерно уничтожаются наши союзники. Понятно, кто следующий и понятно, что значат переговоры с таким врагом», — пишет Дугин в своих соцсетях.

Пропагандист считает, что «стратегия создания образа, будто в России все хорошо и мирная жизнь идет своим чередом, исчерпала себя. Мы следующие».

По его мнению, «все зависит от того, как долго продержится Корпус стражей исламской революции (КСИР). Если Иран устоит, все может пойти в противоположном направлении. Если же он рухнет, следующими будем мы».

Ранее 1 марта президент РФ Владимир Путин, выражая соболезнования президенту Ирана Пезешкиану в связи с гибелью верховного лидера страны Али Хаменеи, назвал произошедшее «циничным убийством, которое нарушает нормы международного права».

ЦАХАЛ пошел на Тегеран
ЦАХАЛ пошел на Тегеран
04:14 63
Печальный финал Ирана…
Печальный финал Ирана… урок впрок
03:35 967
Дугину неспокойно: «...Следующие мы»
Дугину неспокойно: «...Следующие мы»
03:48 529
Массовое дезертирство в иранской армии: «Солдаты переходят на сторону народа»
Массовое дезертирство в иранской армии: «Солдаты переходят на сторону народа» Михаил Крутихин комментирует для haqqin.az
01:41 3259
Тебриз сотрясли взрывы
Тебриз сотрясли взрывы
02:24 1295
Ультиматум Трампа Ирану: иначе «неминуемая смерть»
Ультиматум Трампа Ирану: иначе «неминуемая смерть» обновлено 02:05
02:05 11905
Следующая цель Израиля – новый верховный лидер
Следующая цель Израиля – новый верховный лидер
01:33 2028
Американский генерал раскрыл план Трампа: «Свержение всей власти в Иране»
Американский генерал раскрыл план Трампа: «Свержение всей власти в Иране» новый поворот
1 мартa 2026, 16:55 5083
Конец религиозной диктатуры в Иране: временное правительство готово к выборам
Конец религиозной диктатуры в Иране: временное правительство готово к выборам
01:11 2445
Убиты семь иранских генералов
Убиты семь иранских генералов
00:21 2566
Эмираты закрывают посольство в Тегеране и отзывают посла
Эмираты закрывают посольство в Тегеране и отзывают посла новость дополнена
1 мартa 2026, 22:42 2282

