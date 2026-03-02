Дугину неспокойно: «...Следующие мы»

Российский пропагандист и идеолог концепции «русского мира» Александр Дугин полагает, что президент РФ Владимир Путин может стать следующим кандидатом в «списке» целей США, так как «один за другим уничтожаются» союзники России. Видимо, имея в виду Сирию, Венесуэлу, Иран и Кубу.

«Если сейчас в России не начнутся настоящие патриотические реформы, то ситуация станет просто непредсказуемой. Один за другим планомерно уничтожаются наши союзники. Понятно, кто следующий и понятно, что значат переговоры с таким врагом», — пишет Дугин в своих соцсетях.

Пропагандист считает, что «стратегия создания образа, будто в России все хорошо и мирная жизнь идет своим чередом, исчерпала себя. Мы следующие».

По его мнению, «все зависит от того, как долго продержится Корпус стражей исламской революции (КСИР). Если Иран устоит, все может пойти в противоположном направлении. Если же он рухнет, следующими будем мы».

Ранее 1 марта президент РФ Владимир Путин, выражая соболезнования президенту Ирана Пезешкиану в связи с гибелью верховного лидера страны Али Хаменеи, назвал произошедшее «циничным убийством, которое нарушает нормы международного права».