Бахрейн отбивается от иранских беспилотников

Отряды противовоздушной обороны Бахрейна отражают атаку беспилотников, запущенных с территории Ирана, сообщает телеканал Al Hadath.

По его сведениям, в Манаме произошло несколько взрывов, была слышна работа систем противовоздушной обороны. Источники Al Hadath сообщали, что отряды ПВО королевства отражают налет на Манаму нескольких боевых иранских дронов.

Мониторинговые ресурсы отмечают, что иранский обстрел был направлен по компании, специализирующейся на производстве морских судов на территории Бахрейна.

Ранее сообщалось о сильных взрывах в Бахрейне. В специальном заявлении бахрейнских сил ПВО говорилось, что отряды противовоздушной обороны Бахрейна с начала эскалации напряженности в регионе сбили в воздушном пространстве королевства более 60 ракет и 34 боевых беспилотника, запущенных с территории Ирана.