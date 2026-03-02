USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
Израиль и США уничтожают военные командные центры Ирана
Новость дня
Израиль и США уничтожают военные командные центры Ирана

Бахрейн отбивается от иранских беспилотников

03:56 148

Отряды противовоздушной обороны Бахрейна отражают атаку беспилотников, запущенных с территории Ирана, сообщает телеканал Al Hadath.

По его сведениям, в Манаме произошло несколько взрывов, была слышна работа систем противовоздушной обороны. Источники Al Hadath сообщали, что отряды ПВО королевства отражают налет на Манаму нескольких боевых иранских дронов.

Мониторинговые ресурсы отмечают, что иранский обстрел был направлен по компании, специализирующейся на производстве морских судов на территории Бахрейна.

Ранее сообщалось о сильных взрывах в Бахрейне. В специальном заявлении бахрейнских сил ПВО говорилось, что отряды противовоздушной обороны Бахрейна с начала эскалации напряженности в регионе сбили в воздушном пространстве королевства более 60 ракет и 34 боевых беспилотника, запущенных с территории Ирана.

ЦАХАЛ пошел на Тегеран
ЦАХАЛ пошел на Тегеран
04:14 65
Печальный финал Ирана…
Печальный финал Ирана… урок впрок
03:35 968
Дугину неспокойно: «...Следующие мы»
Дугину неспокойно: «...Следующие мы»
03:48 529
Массовое дезертирство в иранской армии: «Солдаты переходят на сторону народа»
Массовое дезертирство в иранской армии: «Солдаты переходят на сторону народа» Михаил Крутихин комментирует для haqqin.az
01:41 3259
Тебриз сотрясли взрывы
Тебриз сотрясли взрывы
02:24 1296
Ультиматум Трампа Ирану: иначе «неминуемая смерть»
Ультиматум Трампа Ирану: иначе «неминуемая смерть» обновлено 02:05
02:05 11905
Следующая цель Израиля – новый верховный лидер
Следующая цель Израиля – новый верховный лидер
01:33 2028
Американский генерал раскрыл план Трампа: «Свержение всей власти в Иране»
Американский генерал раскрыл план Трампа: «Свержение всей власти в Иране» новый поворот
1 мартa 2026, 16:55 5083
Конец религиозной диктатуры в Иране: временное правительство готово к выборам
Конец религиозной диктатуры в Иране: временное правительство готово к выборам
01:11 2447
Убиты семь иранских генералов
Убиты семь иранских генералов
00:21 2566
Эмираты закрывают посольство в Тегеране и отзывают посла
Эмираты закрывают посольство в Тегеране и отзывают посла новость дополнена
1 мартa 2026, 22:42 2282

ЭТО ВАЖНО

ЦАХАЛ пошел на Тегеран
ЦАХАЛ пошел на Тегеран
04:14 65
Печальный финал Ирана…
Печальный финал Ирана… урок впрок
03:35 968
Дугину неспокойно: «...Следующие мы»
Дугину неспокойно: «...Следующие мы»
03:48 529
Массовое дезертирство в иранской армии: «Солдаты переходят на сторону народа»
Массовое дезертирство в иранской армии: «Солдаты переходят на сторону народа» Михаил Крутихин комментирует для haqqin.az
01:41 3259
Тебриз сотрясли взрывы
Тебриз сотрясли взрывы
02:24 1296
Ультиматум Трампа Ирану: иначе «неминуемая смерть»
Ультиматум Трампа Ирану: иначе «неминуемая смерть» обновлено 02:05
02:05 11905
Следующая цель Израиля – новый верховный лидер
Следующая цель Израиля – новый верховный лидер
01:33 2028
Американский генерал раскрыл план Трампа: «Свержение всей власти в Иране»
Американский генерал раскрыл план Трампа: «Свержение всей власти в Иране» новый поворот
1 мартa 2026, 16:55 5083
Конец религиозной диктатуры в Иране: временное правительство готово к выборам
Конец религиозной диктатуры в Иране: временное правительство готово к выборам
01:11 2447
Убиты семь иранских генералов
Убиты семь иранских генералов
00:21 2566
Эмираты закрывают посольство в Тегеране и отзывают посла
Эмираты закрывают посольство в Тегеране и отзывают посла новость дополнена
1 мартa 2026, 22:42 2282
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться