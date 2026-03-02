Израиль добивает бастионы муллократии в Тегеране

Израильские ВВС приступили к новой серии ударов по объектам в центре Тегерана. Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).
«ВВС Израиля начали новую серию ударов по иранскому режиму в самом центре Тегерана», - говорится в заявлении.
Армия обороны Израиля сообщила, что «наносит крупномасштабные удары» по объектам в Тегеране. В некоторых районах иранской столицы слышны взрывы, сообщает иранское агентство «Тасним».
Также сообщается, что город Ахваз на западе Ирана подвергся атаке со стороны США и Израиля.