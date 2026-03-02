Израиль предупредил: «Впереди много боев»

При этом он заметил, что «впереди еще много дней боевых действий».

Замир также подтвердил потери в городе Бейт-Шемеш, где в результате иранского ракетного удара погибли девять человек. «Наши сердца с ранеными и убитыми», — сказал начальник Генштаба ЦАХАЛ, призвав израильтян проявить «терпение» и «стойкость».

«Мы завершаем первый день операции — мы начали ее внезапно, с большой силой и с весьма значительными достижениями, которые повлияли на развитие операции и ее исход. Уже сейчас мы можем сказать, что то, чего мы достигли в начале, повлияет на наш конечный результат», — приводятся слова Заира в публикации.

Ранее сообщалось, что военные эксперты, беседовавшие с Wall Street Journal, отметили, что США и Израиль стремятся как можно быстрее достичь своих целей из-за опасений истощения запасов боеприпасов.