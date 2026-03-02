В Иране заявили: США открыли ящик Пандоры

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи направил письмо генсеку ООН и членам Совета Безопасности, в котором указал на опасные последствия гибели верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи в результате американо-израильских ударов по исламской республике.

«Такие действия не просто нарушают установленные нормы международного права, они безрассудно открывают опасный ящик Пандоры, подрывая основы суверенного равенства и стабильности международной системы», - цитирует письмо Аракчи Associated Press.

По словам главы иранской дипломатии, удар по Хаменеи «представляет собой серьезное и беспрецедентное нарушение самых фундаментальных норм, регулирующих отношения между государствами».

Хаменеи погиб в субботу в результате ударов США и Израиля. В Иране объявлен 40-дневный траур.