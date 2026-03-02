USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
Израиль и США уничтожают военные командные центры Ирана
Новость дня
Израиль и США уничтожают военные командные центры Ирана

В Иране заявили: США открыли ящик Пандоры

05:24 464

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи направил письмо генсеку ООН и членам Совета Безопасности, в котором указал на опасные последствия гибели верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи в результате американо-израильских ударов по исламской республике.

«Такие действия не просто нарушают установленные нормы международного права, они безрассудно открывают опасный ящик Пандоры, подрывая основы суверенного равенства и стабильности международной системы», - цитирует письмо Аракчи Associated Press.

По словам главы иранской дипломатии, удар по Хаменеи «представляет собой серьезное и беспрецедентное нарушение самых фундаментальных норм, регулирующих отношения между государствами».

Хаменеи погиб в субботу в результате ударов США и Израиля. В Иране объявлен 40-дневный траур.

Израиль добивает бастионы муллократии в Тегеране
Израиль добивает бастионы муллократии в Тегеране обновлено: 5:25, новое фото
04:29 1757
Иран атаковал в Бахрейне базу ВМС США
Иран атаковал в Бахрейне базу ВМС США добавлено видео; обновлено 04:35
04:35 1265
Беспрецедентный шок: нефть движется к отметке 100 долларов
Беспрецедентный шок: нефть движется к отметке 100 долларов накануне
04:02 1485
Печальный финал Ирана…
Печальный финал Ирана… урок впрок
03:35 2885
Дугину неспокойно: «...Следующие мы»
Дугину неспокойно: «...Следующие мы»
03:48 1985
Массовое дезертирство в иранской армии: «Солдаты переходят на сторону народа»
Массовое дезертирство в иранской армии: «Солдаты переходят на сторону народа» Михаил Крутихин комментирует для haqqin.az
01:41 4624
Тебриз сотрясли взрывы
Тебриз сотрясли взрывы
02:24 1842
Ультиматум Трампа Ирану: иначе «неминуемая смерть»
Ультиматум Трампа Ирану: иначе «неминуемая смерть» обновлено 02:05
02:05 12715
Следующая цель Израиля – новый верховный лидер
Следующая цель Израиля – новый верховный лидер
01:33 2736
Американский генерал раскрыл план Трампа: «Свержение всей власти в Иране»
Американский генерал раскрыл план Трампа: «Свержение всей власти в Иране» новый поворот
1 мартa 2026, 16:55 5226
Конец религиозной диктатуры в Иране: временное правительство готово к выборам
Конец религиозной диктатуры в Иране: временное правительство готово к выборам
01:11 3061

ЭТО ВАЖНО

Израиль добивает бастионы муллократии в Тегеране
Израиль добивает бастионы муллократии в Тегеране обновлено: 5:25, новое фото
04:29 1757
Иран атаковал в Бахрейне базу ВМС США
Иран атаковал в Бахрейне базу ВМС США добавлено видео; обновлено 04:35
04:35 1265
Беспрецедентный шок: нефть движется к отметке 100 долларов
Беспрецедентный шок: нефть движется к отметке 100 долларов накануне
04:02 1485
Печальный финал Ирана…
Печальный финал Ирана… урок впрок
03:35 2885
Дугину неспокойно: «...Следующие мы»
Дугину неспокойно: «...Следующие мы»
03:48 1985
Массовое дезертирство в иранской армии: «Солдаты переходят на сторону народа»
Массовое дезертирство в иранской армии: «Солдаты переходят на сторону народа» Михаил Крутихин комментирует для haqqin.az
01:41 4624
Тебриз сотрясли взрывы
Тебриз сотрясли взрывы
02:24 1842
Ультиматум Трампа Ирану: иначе «неминуемая смерть»
Ультиматум Трампа Ирану: иначе «неминуемая смерть» обновлено 02:05
02:05 12715
Следующая цель Израиля – новый верховный лидер
Следующая цель Израиля – новый верховный лидер
01:33 2736
Американский генерал раскрыл план Трампа: «Свержение всей власти в Иране»
Американский генерал раскрыл план Трампа: «Свержение всей власти в Иране» новый поворот
1 мартa 2026, 16:55 5226
Конец религиозной диктатуры в Иране: временное правительство готово к выборам
Конец религиозной диктатуры в Иране: временное правительство готово к выборам
01:11 3061
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться