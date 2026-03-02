В Тель-Авиве гремят взрывы

Взрывы раздались в некоторых районах Тель-Авива, сообщает агентство Reuters со ссылкой на очевидца.
Отмечается, что взрывы прогремели, несмотря на отсутствие сигнала воздушной тревоги.
