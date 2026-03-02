USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
Израиль и США уничтожают военные командные центры Ирана
Новость дня
Израиль и США уничтожают военные командные центры Ирана

У Трампа три кандидата на пост главы Ирана

важное заявление
06:00 2207

Соединенные Штаты обладают запасами боеприпасов для продолжения совместных с Израилем ударов по Ирану, заявил президент США Дональд Трамп в интервью газете The New York Times.

«Мы рассчитывали на четыре-пять недель. Это не будет трудно. У нас огромное количество боеприпасов. Вы же знаете, наши запасы распределены по всему миру в разных странах», - сказал Трамп, отвечая на вопрос о ресурсах для поддержания текущей интенсивности операции.

При этом Трамп не прокомментировал опасения Пентагона относительно того, что конфликт на Ближнем Востоке может истощить резервы, необходимые для сдерживания угроз в других регионах.

Трамп в ходе интервью заявил о трех подходящих, по его мнению, кандидатурах на пост будущего лидера Ирана. Издание указывает, что в ходе общения американский лидер сказал, что у него «есть три очень хороших выбора» относительно того, кто мог бы возглавить исламскую республику. На просьбу назвать конкретные имена глава Белого дома отвечать отказался.

The New York Times, подчеркивая высокую степень неопределенности в ответах президента США Дональда Трампа на вопросы в ходе интервью, отмечает, что Белый дом пока не имеет четкого видения того, как будет развиваться ситуация на поле боя и в политическом пространстве Ирана в ближайшие недели.

Во время интервью президент США представил несколько сценариев формирования нового иранского правительства. В качестве одной из моделей транзита власти Трамп неоднократно приводил в пример свой опыт в Венесуэле, где по его приказу спецназ Delta Force провел операцию по захвату Николаса Мадуро.

Трамп также допустил возможность снятия санкций с Ирана в том случае, если новое руководство страны будет проявлять прагматичность.

При этом он отказался уточнить, будут ли США каким-либо образом поддерживать тех, кто попытается свергнуть нынешние иранские власти. «Я не беру на себя никаких обязательств ни в одну, ни в другую сторону. Еще слишком рано», - приводит издание слова Трампа. «У нас есть работа, и мы ее выполняем очень хорошо. Я бы сказал, что мы значительно опережаем график», - считает глава Белого дома.

Армия США уничтожает авиацию и беспилотники Ирана
Армия США уничтожает авиацию и беспилотники Ирана обновлено 07:24
07:24 2514
«Хезболла» вступила в войну. Израиль готовит новые удары
«Хезболла» вступила в войну. Израиль готовит новые удары видео; обновлено 07:17
07:17 3080
У Трампа три кандидата на пост главы Ирана
У Трампа три кандидата на пост главы Ирана важное заявление
06:00 2208
Печальный финал Ирана…
Печальный финал Ирана… урок впрок; все еще актуально
03:35 4843
Иран заявил, что сбил американский самолет
Иран заявил, что сбил американский самолет обновлено 06:15
06:15 4581
Массовое дезертирство в иранской армии: «Солдаты переходят на сторону народа»
Массовое дезертирство в иранской армии: «Солдаты переходят на сторону народа» Михаил Крутихин комментирует для haqqin.az
01:41 6129
Израиль добивает бастионы муллократии в Иране
Израиль добивает бастионы муллократии в Иране фото; обновлено: 6:50
06:50 3271
Иран атаковал в Бахрейне базу ВМС США
Иран атаковал в Бахрейне базу ВМС США добавлено видео; обновлено 04:35
04:35 1931
Беспрецедентный шок: нефть движется к отметке 100 долларов
Беспрецедентный шок: нефть движется к отметке 100 долларов накануне
04:02 2549
Дугину неспокойно: «...Следующие мы»
Дугину неспокойно: «...Следующие мы»
03:48 3442
Ультиматум Трампа Ирану: иначе «неминуемая смерть»
Ультиматум Трампа Ирану: иначе «неминуемая смерть» обновлено 02:05
02:05 13567

ЭТО ВАЖНО

Армия США уничтожает авиацию и беспилотники Ирана
Армия США уничтожает авиацию и беспилотники Ирана обновлено 07:24
07:24 2514
«Хезболла» вступила в войну. Израиль готовит новые удары
«Хезболла» вступила в войну. Израиль готовит новые удары видео; обновлено 07:17
07:17 3080
У Трампа три кандидата на пост главы Ирана
У Трампа три кандидата на пост главы Ирана важное заявление
06:00 2208
Печальный финал Ирана…
Печальный финал Ирана… урок впрок; все еще актуально
03:35 4843
Иран заявил, что сбил американский самолет
Иран заявил, что сбил американский самолет обновлено 06:15
06:15 4581
Массовое дезертирство в иранской армии: «Солдаты переходят на сторону народа»
Массовое дезертирство в иранской армии: «Солдаты переходят на сторону народа» Михаил Крутихин комментирует для haqqin.az
01:41 6129
Израиль добивает бастионы муллократии в Иране
Израиль добивает бастионы муллократии в Иране фото; обновлено: 6:50
06:50 3271
Иран атаковал в Бахрейне базу ВМС США
Иран атаковал в Бахрейне базу ВМС США добавлено видео; обновлено 04:35
04:35 1931
Беспрецедентный шок: нефть движется к отметке 100 долларов
Беспрецедентный шок: нефть движется к отметке 100 долларов накануне
04:02 2549
Дугину неспокойно: «...Следующие мы»
Дугину неспокойно: «...Следующие мы»
03:48 3442
Ультиматум Трампа Ирану: иначе «неминуемая смерть»
Ультиматум Трампа Ирану: иначе «неминуемая смерть» обновлено 02:05
02:05 13567
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться