У Трампа три кандидата на пост главы Ирана

«Мы рассчитывали на четыре-пять недель. Это не будет трудно. У нас огромное количество боеприпасов. Вы же знаете, наши запасы распределены по всему миру в разных странах», - сказал Трамп, отвечая на вопрос о ресурсах для поддержания текущей интенсивности операции.

При этом Трамп не прокомментировал опасения Пентагона относительно того, что конфликт на Ближнем Востоке может истощить резервы, необходимые для сдерживания угроз в других регионах.

Трамп в ходе интервью заявил о трех подходящих, по его мнению, кандидатурах на пост будущего лидера Ирана. Издание указывает, что в ходе общения американский лидер сказал, что у него «есть три очень хороших выбора» относительно того, кто мог бы возглавить исламскую республику. На просьбу назвать конкретные имена глава Белого дома отвечать отказался.

The New York Times, подчеркивая высокую степень неопределенности в ответах президента США Дональда Трампа на вопросы в ходе интервью, отмечает, что Белый дом пока не имеет четкого видения того, как будет развиваться ситуация на поле боя и в политическом пространстве Ирана в ближайшие недели.

Во время интервью президент США представил несколько сценариев формирования нового иранского правительства. В качестве одной из моделей транзита власти Трамп неоднократно приводил в пример свой опыт в Венесуэле, где по его приказу спецназ Delta Force провел операцию по захвату Николаса Мадуро.

Трамп также допустил возможность снятия санкций с Ирана в том случае, если новое руководство страны будет проявлять прагматичность.

При этом он отказался уточнить, будут ли США каким-либо образом поддерживать тех, кто попытается свергнуть нынешние иранские власти. «Я не беру на себя никаких обязательств ни в одну, ни в другую сторону. Еще слишком рано», - приводит издание слова Трампа. «У нас есть работа, и мы ее выполняем очень хорошо. Я бы сказал, что мы значительно опережаем график», - считает глава Белого дома.