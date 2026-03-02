USD 1.7000
Израиль и США уничтожают военные командные центры Ирана
Новость дня
Израиль и США уничтожают военные командные центры Ирана

Имя человека, который ведет тайные переговоры с Трампом

06:44 1143

Спустя два дня после убийства верховного лидера Ирана Али Хаменеи стало известно, что секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани ведет переговоры с администрацией президента США Дональда Трампа. Об этом информирует Wall Street Journal.

Как утверждает издание, Лариджани связался с Соединенными Штатами через оманских посредников и попросил провести переговоры.

1 марта президент США Дональд Трамп в беседе с NBC News сообщил, что иранские официальные лица в настоящее время «ведут переговоры» с американской стороной. Кто именно из иранского руководства участвует в переговорах и какие темы обсуждаются, Трамп не стал уточнять.

Армия США уничтожает авиацию и беспилотники Ирана
Армия США уничтожает авиацию и беспилотники Ирана обновлено 07:24
07:24 2516
«Хезболла» вступила в войну. Израиль готовит новые удары
«Хезболла» вступила в войну. Израиль готовит новые удары видео; обновлено 07:17
07:17 3082
У Трампа три кандидата на пост главы Ирана
У Трампа три кандидата на пост главы Ирана важное заявление
06:00 2210
Печальный финал Ирана…
Печальный финал Ирана… урок впрок; все еще актуально
03:35 4844
Иран заявил, что сбил американский самолет
Иран заявил, что сбил американский самолет обновлено 06:15
06:15 4581
Массовое дезертирство в иранской армии: «Солдаты переходят на сторону народа»
Массовое дезертирство в иранской армии: «Солдаты переходят на сторону народа» Михаил Крутихин комментирует для haqqin.az
01:41 6129
Израиль добивает бастионы муллократии в Иране
Израиль добивает бастионы муллократии в Иране фото; обновлено: 6:50
06:50 3272
Иран атаковал в Бахрейне базу ВМС США
Иран атаковал в Бахрейне базу ВМС США добавлено видео; обновлено 04:35
04:35 1931
Беспрецедентный шок: нефть движется к отметке 100 долларов
Беспрецедентный шок: нефть движется к отметке 100 долларов накануне
04:02 2549
Дугину неспокойно: «...Следующие мы»
Дугину неспокойно: «...Следующие мы»
03:48 3443
Ультиматум Трампа Ирану: иначе «неминуемая смерть»
Ультиматум Трампа Ирану: иначе «неминуемая смерть» обновлено 02:05
02:05 13568

