Имя человека, который ведет тайные переговоры с Трампом

Спустя два дня после убийства верховного лидера Ирана Али Хаменеи стало известно, что секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани ведет переговоры с администрацией президента США Дональда Трампа. Об этом информирует Wall Street Journal.

Как утверждает издание, Лариджани связался с Соединенными Штатами через оманских посредников и попросил провести переговоры.

1 марта президент США Дональд Трамп в беседе с NBC News сообщил, что иранские официальные лица в настоящее время «ведут переговоры» с американской стороной. Кто именно из иранского руководства участвует в переговорах и какие темы обсуждаются, Трамп не стал уточнять.