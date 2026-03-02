USD 1.7000
Израиль и США уничтожают военные командные центры Ирана
Израиль и США уничтожают военные командные центры Ирана

Тегеран предупреждают о «серьезных последствиях»: Эмираты вызвали посла Ирана

Министерство иностранных дел Объединенных Арабских Эмиратов вызвало посла Ирана Резу Амери для передачи ноты протеста в связи с ударами по территории страны, сообщает дипведомство.

«Нанесение ударов по территории ОАЭ представляет собой вопиющее нарушение суверенитета страны, угрозу национальной безопасности и явное нарушение всех международных конвенций, резолюций и установленных норм», — говорится в сообщении.

Министр иностранных дел ОАЭ Халифа Шахин Аль Марар в ходе встречи с послом подчеркнул, что категорически отвергает любые оправдания или извинения со стороны иранского правительства. Целями иранских ракет и дронов стали гражданские объекты: жилые районы, аэропорты, порты и объекты сферы услуг, добавил он. «Эта серьезная и безответственная эскалация игнорирует четкую позицию ОАЭ, согласно которой они не допустят использования своей территории в каких-либо военных действиях против Ирана», — сказал глава МИД ОАЭ.

Министр предупредил Тегеран о «серьезных последствиях» для двусторонних отношений, которые затронут политическую, экономическую и торговую сферы. Абу-Даби потребовал от Ирана немедленного и безоговорочного прекращения атак.

После ударов Израиля и США по Ирану утром 28 февраля Тегеран запустил ракеты и беспилотники по американским военным базам, которые находятся в странах Персидского залива. Один из дронов ударил по аэропорту Дубая. Обломки другого беспилотника попали по одной из самых высоких гостиниц мира, пятизвездочному отелю-башне «Бурдж-аль-Араб» в Дубае. В результате пожара пострадали четыре человека. 1 марта ОАЭ решили закрыть посольство в Тегеране и отозвать главу дипломатической миссии. В МИД отметили, что действия Ирана подвергают опасности мирных жителей и являются «грубым нарушением национального суверенитета» и международного права.

