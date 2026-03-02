USD 1.7000
Израиль и США уничтожают военные командные центры Ирана
Израиль и США уничтожают военные командные центры Ирана

США в сомнениях: ликвидация Хаменеи не изменит Иран

07:46 1125

Высокопоставленные американские чиновники скептически относятся к тому, что убийство Али Хаменеи приведет к смене режима в Иране  в ближайшее время, пишет Reuters.

Разведывательные оценки перед ударом заключили, что Хаменеи, скорее всего, будет заменен другими сторонниками жесткой линии — возможно, из КСИР — а не реформаторами, замечает агентство.

Чиновники не видят признаков военных дезертирств, считающихся необходимыми для любого успешного восстания. Один источник сказал, что лидеры Корпуса стражей исламской революции «вряд ли сдадутся, потому что они пользуются широкой сетью лояльности».

Иран атакует: Под ударом Саудовская Аравия, Бахрейн, Ирак…
Иран атакует: Под ударом Саудовская Аравия, Бахрейн, Ирак… видео
08:39 363
Иран отказался от переговоров с США
Иран отказался от переговоров с США обновлено 08:23
08:23 3588
Армия США уничтожает авиацию и беспилотники Ирана
Армия США уничтожает авиацию и беспилотники Ирана обновлено 07:24
07:24 4626
«Хезболла» вступила в войну. Израиль готовит новые удары
«Хезболла» вступила в войну. Израиль готовит новые удары видео; обновлено 07:17
07:17 4829
У Трампа три кандидата на пост главы Ирана
У Трампа три кандидата на пост главы Ирана важное заявление
06:00 4524
Печальный финал Ирана…
Печальный финал Ирана… урок впрок; все еще актуально
03:35 6843
Иран заявил, что сбил американский самолет
Иран заявил, что сбил американский самолет обновлено 06:15
06:15 6072
Массовое дезертирство в иранской армии: «Солдаты переходят на сторону народа»
Массовое дезертирство в иранской армии: «Солдаты переходят на сторону народа» Михаил Крутихин комментирует для haqqin.az
01:41 7741
Израиль добивает бастионы муллократии в Иране
Израиль добивает бастионы муллократии в Иране фото; обновлено: 6:50
06:50 4662
Иран атаковал в Бахрейне базу ВМС США
Иран атаковал в Бахрейне базу ВМС США добавлено видео; обновлено 04:35
04:35 2455
Беспрецедентный шок: нефть движется к отметке 100 долларов
Беспрецедентный шок: нефть движется к отметке 100 долларов накануне
04:02 3650

