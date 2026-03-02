США в сомнениях: ликвидация Хаменеи не изменит Иран

Высокопоставленные американские чиновники скептически относятся к тому, что убийство Али Хаменеи приведет к смене режима в Иране в ближайшее время, пишет Reuters.

Разведывательные оценки перед ударом заключили, что Хаменеи, скорее всего, будет заменен другими сторонниками жесткой линии — возможно, из КСИР — а не реформаторами, замечает агентство.

Чиновники не видят признаков военных дезертирств, считающихся необходимыми для любого успешного восстания. Один источник сказал, что лидеры Корпуса стражей исламской революции «вряд ли сдадутся, потому что они пользуются широкой сетью лояльности».