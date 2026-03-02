USD 1.7000
Израиль и США уничтожают военные командные центры Ирана
Израиль и США уничтожают военные командные центры Ирана

Лондон подтвердждает: атака на Кипре была

Министерство обороны Великобритании подтвердило атаку на военную авиабазу на Кипре, сообщает The Independent со ссылкой на представителя оборонного ведомства страны.

«Наши вооруженные силы реагируют на предполагаемый удар беспилотника по авиабазе Королевских ВВС Акротири на Кипре в полночь по местному времени. Наша защита в регионе находится на самом высоком уровне, и база отреагировала, чтобы защитить наших людей», — сказал представитель ведомства.

Ранее источники газеты Cyprus Mail сообщили, что на британских военных базах на Кипре объявили угрозу безопасности. На острове находятся две базы — Акротири и Декелия. По информации журналиста израильского «14 канала» Гилель Битон Розен, в районе авиабазы Акротири прозвучал взрыв. Персоналу приказали укрыться и не приближаться к окнам. Позднее источники Cyprus Mail уточнили, что авиабазу Акротири атаковал «небольшой дрон». Никто не пострадал, был причинен незначительный ущерб.

Иран атакует: Под ударом Саудовская Аравия, Бахрейн, Ирак…
Иран атакует: Под ударом Саудовская Аравия, Бахрейн, Ирак… видео
Иран отказался от переговоров с США
Иран отказался от переговоров с США обновлено 08:23
Армия США уничтожает авиацию и беспилотники Ирана
Армия США уничтожает авиацию и беспилотники Ирана обновлено 07:24
«Хезболла» вступила в войну. Израиль готовит новые удары
«Хезболла» вступила в войну. Израиль готовит новые удары видео; обновлено 07:17
У Трампа три кандидата на пост главы Ирана
У Трампа три кандидата на пост главы Ирана важное заявление
Печальный финал Ирана…
Печальный финал Ирана… урок впрок; все еще актуально
Иран заявил, что сбил американский самолет
Иран заявил, что сбил американский самолет обновлено 06:15
Массовое дезертирство в иранской армии: «Солдаты переходят на сторону народа»
Массовое дезертирство в иранской армии: «Солдаты переходят на сторону народа» Михаил Крутихин комментирует для haqqin.az
Израиль добивает бастионы муллократии в Иране
Израиль добивает бастионы муллократии в Иране фото; обновлено: 6:50
Иран атаковал в Бахрейне базу ВМС США
Иран атаковал в Бахрейне базу ВМС США добавлено видео; обновлено 04:35
Беспрецедентный шок: нефть движется к отметке 100 долларов
Беспрецедентный шок: нефть движется к отметке 100 долларов накануне
