Лондон подтвердждает: атака на Кипре была

Министерство обороны Великобритании подтвердило атаку на военную авиабазу на Кипре, сообщает The Independent со ссылкой на представителя оборонного ведомства страны.

«Наши вооруженные силы реагируют на предполагаемый удар беспилотника по авиабазе Королевских ВВС Акротири на Кипре в полночь по местному времени. Наша защита в регионе находится на самом высоком уровне, и база отреагировала, чтобы защитить наших людей», — сказал представитель ведомства.

Ранее источники газеты Cyprus Mail сообщили, что на британских военных базах на Кипре объявили угрозу безопасности. На острове находятся две базы — Акротири и Декелия. По информации журналиста израильского «14 канала» Гилель Битон Розен, в районе авиабазы Акротири прозвучал взрыв. Персоналу приказали укрыться и не приближаться к окнам. Позднее источники Cyprus Mail уточнили, что авиабазу Акротири атаковал «небольшой дрон». Никто не пострадал, был причинен незначительный ущерб.