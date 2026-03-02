Америка планировала ударить по Ирану на неделю раньше

Руководство США и Израиля планировало начать военную операцию против Ирана на неделю раньше, ориентировочно 21-22 февраля, но отложили ее по оперативным причинам. Об этом со ссылкой на американские и израильские источники сообщил портал Axios.
По данным портала, задержка была связана с плохими погодными условиями для действия военной авиации, а также с необходимостью усилить координацию между ВС США и Израиля. Как отметили источники Axios, перенос начала операции дал Вашингтону дополнительное время на окончательный выбор между дипломатическим и силовым сценариями действий в отношении Тегерана.
Соединенные Штаты и Израиль начали 28 февраля масштабную военную операцию против Ирана. Под удары попали крупнейшие иранские города, в том числе Тегеран. В Белом доме обосновали атаку якобы исходящими от Ирана ракетной и ядерной угрозами. При этом руководство США открыто призвало население Ирана выступить против собственного правительства и захватить власть. В результате ударов погибли верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи и некоторые другие ключевые фигуры руководства исламской республики. Корпус стражей исламской революции Ирана объявил о проведении ответной операции.