USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
Израиль и США уничтожают военные командные центры Ирана
Новость дня
Израиль и США уничтожают военные командные центры Ирана

Америка планировала ударить по Ирану на неделю раньше

Axios
10:08 424

Руководство США и Израиля планировало начать военную операцию против Ирана на неделю раньше, ориентировочно 21-22 февраля, но отложили ее по оперативным причинам. Об этом со ссылкой на американские и израильские источники сообщил портал Axios.

По данным портала, задержка была связана с плохими погодными условиями для действия военной авиации, а также с необходимостью усилить координацию между ВС США и Израиля. Как отметили источники Axios, перенос начала операции дал Вашингтону дополнительное время на окончательный выбор между дипломатическим и силовым сценариями действий в отношении Тегерана.

Соединенные Штаты и Израиль начали 28 февраля масштабную военную операцию против Ирана. Под удары попали крупнейшие иранские города, в том числе Тегеран. В Белом доме обосновали атаку якобы исходящими от Ирана ракетной и ядерной угрозами. При этом руководство США открыто призвало население Ирана выступить против собственного правительства и захватить власть. В результате ударов погибли верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи и некоторые другие ключевые фигуры руководства исламской республики. Корпус стражей исламской революции Ирана объявил о проведении ответной операции.

Атака на российский нефтяной терминал на Черном море
Атака на российский нефтяной терминал на Черном море ВИДЕО
10:20 456
Турция закрывает границу с Ираном
Турция закрывает границу с Ираном
09:44 1312
Американский F-15 сбили свои же
Американский F-15 сбили свои же обновлено 10:03; видео
10:03 2591
Иран начал новую волну атак
Иран начал новую волну атак обновлено 10:13; видео
10:13 3537
Иран отказался от переговоров с США
Иран отказался от переговоров с США обновлено 08:23
08:23 6008
Армия США уничтожает авиацию и беспилотники Ирана
Армия США уничтожает авиацию и беспилотники Ирана обновлено 07:24
07:24 5988
«Хезболла» вступила в войну. Израиль готовит новые удары
«Хезболла» вступила в войну. Израиль готовит новые удары видео; обновлено 07:17
07:17 6105
У Трампа три кандидата на пост главы Ирана
У Трампа три кандидата на пост главы Ирана важное заявление
06:00 6516
Печальный финал Ирана…
Печальный финал Ирана… урок впрок; все еще актуально
03:35 8522
Иран заявил, что сбил американский самолет
Иран заявил, что сбил американский самолет обновлено 06:15
06:15 6802
Массовое дезертирство в иранской армии: «Солдаты переходят на сторону народа»
Массовое дезертирство в иранской армии: «Солдаты переходят на сторону народа» Михаил Крутихин комментирует для haqqin.az
01:41 8844

ЭТО ВАЖНО

Атака на российский нефтяной терминал на Черном море
Атака на российский нефтяной терминал на Черном море ВИДЕО
10:20 456
Турция закрывает границу с Ираном
Турция закрывает границу с Ираном
09:44 1312
Американский F-15 сбили свои же
Американский F-15 сбили свои же обновлено 10:03; видео
10:03 2591
Иран начал новую волну атак
Иран начал новую волну атак обновлено 10:13; видео
10:13 3537
Иран отказался от переговоров с США
Иран отказался от переговоров с США обновлено 08:23
08:23 6008
Армия США уничтожает авиацию и беспилотники Ирана
Армия США уничтожает авиацию и беспилотники Ирана обновлено 07:24
07:24 5988
«Хезболла» вступила в войну. Израиль готовит новые удары
«Хезболла» вступила в войну. Израиль готовит новые удары видео; обновлено 07:17
07:17 6105
У Трампа три кандидата на пост главы Ирана
У Трампа три кандидата на пост главы Ирана важное заявление
06:00 6516
Печальный финал Ирана…
Печальный финал Ирана… урок впрок; все еще актуально
03:35 8522
Иран заявил, что сбил американский самолет
Иран заявил, что сбил американский самолет обновлено 06:15
06:15 6802
Массовое дезертирство в иранской армии: «Солдаты переходят на сторону народа»
Массовое дезертирство в иранской армии: «Солдаты переходят на сторону народа» Михаил Крутихин комментирует для haqqin.az
01:41 8844
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться