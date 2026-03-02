USD 1.7000
Израиль и США уничтожают военные командные центры Ирана
Израиль и США уничтожают военные командные центры Ирана

Атака на российский нефтяной терминал на Черном море

10:20 459

В ночь на 2 марта Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали беспилотниками Новороссийск, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

По его данным, обломками сбитых дронов были повреждены шесть многоквартирных и пять частных домов. Пострадали три человека — две женщины и мужчина, которые находились в одном из частных домов. Их госпитализировали. О других последствиях атаки в оперштабе не упомянули.

Согласно анализу фото и видео очевидцев, который провела Astra, целью украинских беспилотников был нефтеналивной терминал «Шесхарис» в порту Новороссийска. После налета в районе объекта вспыхнул пожар.

«Шесхарис» — один из крупнейших комплексов по перевалке нефти и нефтепродуктов на юге России, который имеет стратегическое значение. Он играет ключевую роль в работе Новороссийского морского порта и всей экспортной инфраструктуры юга страны.

В Генштабе ВСУ ранее заявляли, что нефтеналивной терминал задействован в обеспечении группировок вооруженных сил России, ведущих боевые действия в Украине. До этого дроны атаковали терминал в ноябре 2025 года. Тогда повреждения получила нефтебаза, а также причал Черномортранснефти и контейнерный терминал НУТЭП.

Атака на российский нефтяной терминал на Черном море
Атака на российский нефтяной терминал на Черном море ВИДЕО
10:20 460
Турция закрывает границу с Ираном
Турция закрывает границу с Ираном
09:44 1315
Американский F-15 сбили свои же
Американский F-15 сбили свои же обновлено 10:03; видео
10:03 2595
Иран начал новую волну атак
Иран начал новую волну атак обновлено 10:13; видео
10:13 3542
Иран отказался от переговоров с США
Иран отказался от переговоров с США обновлено 08:23
08:23 6009
Армия США уничтожает авиацию и беспилотники Ирана
Армия США уничтожает авиацию и беспилотники Ирана обновлено 07:24
07:24 5990
«Хезболла» вступила в войну. Израиль готовит новые удары
«Хезболла» вступила в войну. Израиль готовит новые удары видео; обновлено 07:17
07:17 6106
У Трампа три кандидата на пост главы Ирана
У Трампа три кандидата на пост главы Ирана важное заявление
06:00 6519
Печальный финал Ирана…
Печальный финал Ирана… урок впрок; все еще актуально
03:35 8523
Иран заявил, что сбил американский самолет
Иран заявил, что сбил американский самолет обновлено 06:15
06:15 6803
Массовое дезертирство в иранской армии: «Солдаты переходят на сторону народа»
Массовое дезертирство в иранской армии: «Солдаты переходят на сторону народа» Михаил Крутихин комментирует для haqqin.az
01:41 8844

