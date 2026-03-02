Атака на российский нефтяной терминал на Черном море

По его данным, обломками сбитых дронов были повреждены шесть многоквартирных и пять частных домов. Пострадали три человека — две женщины и мужчина, которые находились в одном из частных домов. Их госпитализировали. О других последствиях атаки в оперштабе не упомянули.

В ночь на 2 марта Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали беспилотниками Новороссийск, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

Согласно анализу фото и видео очевидцев, который провела Astra, целью украинских беспилотников был нефтеналивной терминал «Шесхарис» в порту Новороссийска. После налета в районе объекта вспыхнул пожар.

«Шесхарис» — один из крупнейших комплексов по перевалке нефти и нефтепродуктов на юге России, который имеет стратегическое значение. Он играет ключевую роль в работе Новороссийского морского порта и всей экспортной инфраструктуры юга страны.

В Генштабе ВСУ ранее заявляли, что нефтеналивной терминал задействован в обеспечении группировок вооруженных сил России, ведущих боевые действия в Украине. До этого дроны атаковали терминал в ноябре 2025 года. Тогда повреждения получила нефтебаза, а также причал Черномортранснефти и контейнерный терминал НУТЭП.