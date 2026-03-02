Пехлеви: Трамп изменил мир

Сын свергнутого иранского шаха Реза Пехлеви сообщил, что поддерживает связь с администрацией президента США Дональда Трампа и членами Конгресса. Об этом он заявил в интервью известному американскому тележурналисту, корреспонденту программы «60 минут» на канале CBS News Скотту Пелли.

Пехлеви назвал американского президента «самым прославленным иностранным лидером».

«Мое послание президенту (США Дональду) Трампу заключается в том, что я здесь, чтобы поддержать и присоединиться к миллионам моих соотечественников внутри и за пределами Ирана, чтобы поблагодарить его за то, что он сделал и проявил смелость, вмешавшись в ситуацию. И он войдет в анналы иранской истории как самый прославленный иностранный лидер, который изменил правила игры и в результате изменил мир», - сказал Пехлеви.