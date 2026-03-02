USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Израиль и США уничтожают военные командные центры Ирана
Новость дня
Алиев ознакомился с техникой для перевозки бытовых отходов

ФОТО
10:48 1484

2 марта президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев ознакомился с техникой для перевозки бытовых отходов во дворе Бакинского Экспо-Центра. Об этом сообщает пресс-служба президента.

Эта техника, изготовленная на Гянджинском автомобильном заводе по заказу Министерства экологии и природных ресурсов, будет отправлена в различные города и регионы Азербайджана.

Министр экологии и природных ресурсов Рашад Исмаилов и председатель наблюдательного совета производственного объединения Гянджинского автомобильного завода Ханлар Фатиев проинформировали главу государства о проекте.

Иран поблагодарил Азербайджан
11:50 751
Цены на нефть могут побить все рекорды
11:43 640
Как война в Иране может повлиять на экономику Азербайджана?
11:41 715
Аэропорт Абу-Даби возвращается к нормальной жизни
11:28 977
Израиль впервые в истории сбил дроны лазером
11:14 1462
Мужчина с иранским флагом открыл стрельбу у бара
11:19 1233
Сотни раненых в Израиле
11:15 1355
Трампа еле уговорили начать войну с Ираном
10:53 1907
Алиев ознакомился с техникой для перевозки бытовых отходов
10:48 1485
Атакован один из крупнейших НПЗ России: сильный пожар
10:20 2288
Турция закрывает границу с Ираном
09:44 2599

ЭТО ВАЖНО

