2 марта президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев ознакомился с техникой для перевозки бытовых отходов во дворе Бакинского Экспо-Центра. Об этом сообщает пресс-служба президента.

Эта техника, изготовленная на Гянджинском автомобильном заводе по заказу Министерства экологии и природных ресурсов, будет отправлена в различные города и регионы Азербайджана.

Министр экологии и природных ресурсов Рашад Исмаилов и председатель наблюдательного совета производственного объединения Гянджинского автомобильного завода Ханлар Фатиев проинформировали главу государства о проекте.