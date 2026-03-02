Азербайджан эвакуирует и китайцев

Через пограничный таможенный пункт «Астара» из Ирана в Азербайджан за минувшие сутки эвакуированы около 60 иностранных граждан.

На очередном этапе планируется эвакуация еще 50 китайцев в Азербайджан тем же маршрутом.

18 граждан Китая были эвакуированы в Азербайджан через погранично-пропускной пункт «Астара».

С 1 марта до 10:00 сегодняшнего дня границу пересекли около 40 граждан России, 20 граждан Пакистана и 2 гражданина Таджикистана.

В настоящее время ожидается прибытие еще одной крупной группы российских граждан.

Эвакуация проходит на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке. В списках на выезд из Ирана через Азербайджан числятся около 500 россиян.

Ранее посольство России в Баку поблагодарило азербайджанскую сторону за помощь выезжающим из Ирана россиянам.

Напомним, 28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана, нанеся авиаудары по ряду городов. В ответ Иран выпустил ракеты по территории Израиля и атаковал американские военные базы в странах Персидского залива.

В связи с напряженной обстановкой ряд государств региона временно закрыл свое воздушное пространство.