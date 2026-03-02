USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
Израиль и США уничтожают военные командные центры Ирана
Новость дня
Израиль и США уничтожают военные командные центры Ирана

В Азербайджане 88 отравлений за месяц

Ульвия Худиева
11:00 490

В феврале 2026 года в токсикологическое отделение Клинического медицинского центра (КМЦ) поступили 88 пациентов с диагнозом «отравление».

Об этом сообщили в пресс-службе КМЦ.

По данным центра, 33 человека были госпитализированы из-за отравления лекарственными препаратами, 4 — в результате употребления крысиного яда (родентицида), 23 — из-за отравления уксусной кислотой.

Кроме того, за медицинской помощью обращались пациенты с отравлениями едкими растворами, алкоголем, угарным газом, фосфорорганическими соединениями, а также с тяжелыми аллергическими реакциями и анафилактическим шоком.

Несмотря на усилия врачей, спасти жизни шести человек не удалось.

Как отметили в центре, основными причинами летальных исходов стали тяжелые токсические состояния, возникшие вследствие отравления угарным газом, лекарственными препаратами, алкоголем и уксусной кислотой.

Иран поблагодарил Азербайджан
Иран поблагодарил Азербайджан
11:50 757
Цены на нефть могут побить все рекорды
Цены на нефть могут побить все рекорды
11:43 644
Как война в Иране может повлиять на экономику Азербайджана?
Как война в Иране может повлиять на экономику Азербайджана?
11:41 719
Аэропорт Абу-Даби возвращается к нормальной жизни
Аэропорт Абу-Даби возвращается к нормальной жизни
11:28 982
Израиль впервые в истории сбил дроны лазером
Израиль впервые в истории сбил дроны лазером ВИДЕО
11:14 1468
Мужчина с иранским флагом открыл стрельбу у бара
Мужчина с иранским флагом открыл стрельбу у бара
11:19 1239
Сотни раненых в Израиле
Сотни раненых в Израиле
11:15 1362
Трампа еле уговорили начать войну с Ираном
Трампа еле уговорили начать войну с Ираном
10:53 1909
Алиев ознакомился с техникой для перевозки бытовых отходов
Алиев ознакомился с техникой для перевозки бытовых отходов ФОТО
10:48 1487
Атакован один из крупнейших НПЗ России: сильный пожар
Атакован один из крупнейших НПЗ России: сильный пожар ВИДЕО
10:20 2290
Турция закрывает границу с Ираном
Турция закрывает границу с Ираном
09:44 2603

ЭТО ВАЖНО

Иран поблагодарил Азербайджан
Иран поблагодарил Азербайджан
11:50 757
Цены на нефть могут побить все рекорды
Цены на нефть могут побить все рекорды
11:43 644
Как война в Иране может повлиять на экономику Азербайджана?
Как война в Иране может повлиять на экономику Азербайджана?
11:41 719
Аэропорт Абу-Даби возвращается к нормальной жизни
Аэропорт Абу-Даби возвращается к нормальной жизни
11:28 982
Израиль впервые в истории сбил дроны лазером
Израиль впервые в истории сбил дроны лазером ВИДЕО
11:14 1468
Мужчина с иранским флагом открыл стрельбу у бара
Мужчина с иранским флагом открыл стрельбу у бара
11:19 1239
Сотни раненых в Израиле
Сотни раненых в Израиле
11:15 1362
Трампа еле уговорили начать войну с Ираном
Трампа еле уговорили начать войну с Ираном
10:53 1909
Алиев ознакомился с техникой для перевозки бытовых отходов
Алиев ознакомился с техникой для перевозки бытовых отходов ФОТО
10:48 1487
Атакован один из крупнейших НПЗ России: сильный пожар
Атакован один из крупнейших НПЗ России: сильный пожар ВИДЕО
10:20 2290
Турция закрывает границу с Ираном
Турция закрывает границу с Ираном
09:44 2603
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться