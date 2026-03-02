В Азербайджане 88 отравлений за месяц

В феврале 2026 года в токсикологическое отделение Клинического медицинского центра (КМЦ) поступили 88 пациентов с диагнозом «отравление».

Об этом сообщили в пресс-службе КМЦ.

По данным центра, 33 человека были госпитализированы из-за отравления лекарственными препаратами, 4 — в результате употребления крысиного яда (родентицида), 23 — из-за отравления уксусной кислотой.

Кроме того, за медицинской помощью обращались пациенты с отравлениями едкими растворами, алкоголем, угарным газом, фосфорорганическими соединениями, а также с тяжелыми аллергическими реакциями и анафилактическим шоком.

Несмотря на усилия врачей, спасти жизни шести человек не удалось.

Как отметили в центре, основными причинами летальных исходов стали тяжелые токсические состояния, возникшие вследствие отравления угарным газом, лекарственными препаратами, алкоголем и уксусной кислотой.