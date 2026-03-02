Что американцы думают о войне с Ираном?

Согласно результатам, 43% американцев не одобрили удары США по Ирану, еще 29% – не определились с мнением.

Около 27% американцев одобряют операцию США в Иране, в результате которой погибло высшее руководство страны. Об этом свидетельствуют результаты опроса Reuters/Ipsos, опубликованного агентством.

55% республиканцев поддержали действия президента Дональда Трампа, 32 процента не дали ответа. Еще 13% сторонников Республиканской партии не одобряют действия Вашингтона против Ирана.

Среди демократов – 74% не поддержали операцию США, 19% воздержались от ответа, а 7% – ответили одобрительно.

Опрос также показал, что 56% американцев считают, что Трамп слишком охотно использует военную силу для продвижения интересов США. Подавляющее большинство демократов – 87% – придерживаются такого мнения, как и 23% республиканцев и 60% людей, которые не идентифицируют себя ни с одной из политических партий.

Около 45% респондентов опроса заявили, что они с меньшей вероятностью будут поддерживать кампанию против Ирана, если в Соединенных Штатах вырастут цены на газ или нефть.

Между тем рейтинг одобрения президентской деятельности Трампа несколько снизился до 39%, что на один процентный пункт ниже, чем по данным опроса Reuters/Ipsos, проведенного 18-23 февраля.