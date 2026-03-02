USD 1.7000
Израиль и США уничтожают военные командные центры Ирана
Израиль и США уничтожают военные командные центры Ирана

Что американцы думают о войне с Ираном?

11:00

Около 27% американцев одобряют операцию США в Иране, в результате которой погибло высшее руководство страны. Об этом свидетельствуют результаты опроса Reuters/Ipsos, опубликованного агентством.

Опрос проводился с 28 февраля по 1 марта среди 1282 взрослых американцев.

Согласно результатам, 43% американцев не одобрили удары США по Ирану, еще 29% – не определились с мнением.

55% республиканцев поддержали действия президента Дональда Трампа, 32 процента не дали ответа. Еще 13% сторонников Республиканской партии не одобряют действия Вашингтона против Ирана.

Среди демократов – 74% не поддержали операцию США, 19% воздержались от ответа, а 7% – ответили одобрительно.

Опрос также показал, что 56% американцев считают, что Трамп слишком охотно использует военную силу для продвижения интересов США. Подавляющее большинство демократов – 87% – придерживаются такого мнения, как и 23% республиканцев и 60% людей, которые не идентифицируют себя ни с одной из политических партий.

Около 45% респондентов опроса заявили, что они с меньшей вероятностью будут поддерживать кампанию против Ирана, если в Соединенных Штатах вырастут цены на газ или нефть.

Между тем рейтинг одобрения президентской деятельности Трампа несколько снизился до 39%, что на один процентный пункт ниже, чем по данным опроса Reuters/Ipsos, проведенного 18-23 февраля.

Иран поблагодарил Азербайджан
Иран поблагодарил Азербайджан
11:50 761
Цены на нефть могут побить все рекорды
Цены на нефть могут побить все рекорды
11:43 645
Как война в Иране может повлиять на экономику Азербайджана?
Как война в Иране может повлиять на экономику Азербайджана?
11:41 721
Аэропорт Абу-Даби возвращается к нормальной жизни
Аэропорт Абу-Даби возвращается к нормальной жизни
11:28 982
Израиль впервые в истории сбил дроны лазером
Израиль впервые в истории сбил дроны лазером ВИДЕО
11:14 1470
Мужчина с иранским флагом открыл стрельбу у бара
Мужчина с иранским флагом открыл стрельбу у бара
11:19 1241
Сотни раненых в Израиле
Сотни раненых в Израиле
11:15 1365
Трампа еле уговорили начать войну с Ираном
Трампа еле уговорили начать войну с Ираном
10:53 1912
Алиев ознакомился с техникой для перевозки бытовых отходов
Алиев ознакомился с техникой для перевозки бытовых отходов ФОТО
10:48 1489
Атакован один из крупнейших НПЗ России: сильный пожар
Атакован один из крупнейших НПЗ России: сильный пожар ВИДЕО
10:20 2291
Турция закрывает границу с Ираном
Турция закрывает границу с Ираном
09:44 2603

