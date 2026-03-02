Сотни раненых в Израиле

Министерство здравоохранения Израиля сообщило, что с начала операции «Рык Льва» были госпитализированы 777 человек.

По данным ведомства, в настоящее время в стационарах и приемных отделениях остаются 86 пострадавших.

Четверо находятся в тяжелом состоянии, при этом в двух случаях их состояние не связано напрямую с ракетными ударами. Еще 20 человек оцениваются как пациенты средней тяжести, 58 — в удовлетворительном состоянии. Четверо проходят дополнительное медицинское обследование.

Ранее израильские службы безопасности и спасения работали на месте падения баллистической ракеты, выпущенной из Ирана по Тель-Авиву.

Кроме того, сообщается, что десятки людей получили травмы по пути в укрытия.