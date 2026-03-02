Американский сенатор: «Следующая на очереди – Куба»

Следующая на очереди – Куба, их режим падет. Об этом заявил американский сенатор Линдси Грэм в эфире Fox News.
По его словам, «иранский режим вот-вот падет». «Аятолла мертв», - заявил он.
Напомним, США и Израиль с 28 февраля начали военную операцию против Ирана. Под удары попали столица ИРИ Тегеран и крупнейшие города страны. Сразу после ударов Корпус стражей исламской революции заявил о масштабной ответной операции. Сообщалось о пусках ракет и беспилотников со стороны Ирана по Израилю и военным базам США в Бахрейне, Иордании, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии.
В ходе атаки был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Сейед Хаменеи.