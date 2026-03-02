USD 1.7000
Израиль и США уничтожают военные командные центры Ирана
Мужчина с иранским флагом открыл стрельбу у бара

11:19 1249

В Остине, штат Техас, мужчина, одетый в худи с надписью «Собственность Аллаха» и футболку с флагом Ирана, открыл стрельбу из окна внедорожника возле одного из баров.

Житель Техаса Ндиагу Диань

Два человека получили смертельные ранения. Еще 14 человек получили ранения различной степени тяжести, состояние троих пострадавших оценивается врачами как критическое.

Стрелявшего убили прибывшие на место происшествия полицейские. Нападавший опознан — это житель Техаса Ндиагу Диань. Его мотивы устанавливаются.

Правоохранительные органы выясняют, как произошедшее связано с войной США и Израиля против Ирана, начавшейся 28 февраля. В частности, они проверяют изъятые из дома открывшего стрельбу компьютер и телефон, чтобы установить, читал ли он какую-либо пропаганду и не оставил ли записей о том, что собирается совершить.

Иран поблагодарил Азербайджан
Иран поблагодарил Азербайджан
11:50 772
Цены на нефть могут побить все рекорды
Цены на нефть могут побить все рекорды
11:43 657
Как война в Иране может повлиять на экономику Азербайджана?
Как война в Иране может повлиять на экономику Азербайджана?
11:41 729
Аэропорт Абу-Даби возвращается к нормальной жизни
Аэропорт Абу-Даби возвращается к нормальной жизни
11:28 986
Израиль впервые в истории сбил дроны лазером
Израиль впервые в истории сбил дроны лазером ВИДЕО
11:14 1481
Мужчина с иранским флагом открыл стрельбу у бара
Мужчина с иранским флагом открыл стрельбу у бара
11:19 1250
Сотни раненых в Израиле
Сотни раненых в Израиле
11:15 1373
Трампа еле уговорили начать войну с Ираном
Трампа еле уговорили начать войну с Ираном
10:53 1918
Алиев ознакомился с техникой для перевозки бытовых отходов
Алиев ознакомился с техникой для перевозки бытовых отходов ФОТО
10:48 1493
Атакован один из крупнейших НПЗ России: сильный пожар
Атакован один из крупнейших НПЗ России: сильный пожар ВИДЕО
10:20 2298
Турция закрывает границу с Ираном
Турция закрывает границу с Ираном
09:44 2609
