Bakcell расширяет цифровизацию клиентских сервисов

С целью более быстрого и безопасного выполнения процессов в сфере клиентского обслуживания Bakcell внедрил решение биометрической верификации на основе технологии SİMA.

В соответствии с нововведением продажа телефонных номеров в официальных точках продаж, а также идентификация клиентов при проведении операций осуществляются с использованием технологии распознавания лиц, предоставляемой SİMA.

Биометрическая верификация, применяемая через SİMA, способствует дальнейшему повышению уровня безопасности и упрощению процедур. Одновременно за счет безбумажного документооборота существенно сокращается время обслуживания и оптимизируется клиентский опыт.

Bakcell планирует поэтапно расширять применение цифровых решений в системе клиентского обслуживания. 

О компании Bakcell

Bakcell - первая и крупнейшая частная телекоммуникационная компания в Азербайджане. На сегодняшний день компания обслуживает более 3 миллионов абонентов, предоставляя им высококачественные и высокоскоростные услуги связи. Будучи одним из крупнейших инвесторов в ненефтяной сектор экономики страны, Bakcell вносит вклад в устойчивое развитие Азербайджана с помощью инновационных решений на основе искусственного интеллекта.

Bakcell входит в состав международной группы компаний NEQSOL Holding, осуществляющей деятельность в различных странах в телекоммуникационной, энергетической, высокотехнологичной и строительной отраслях.

