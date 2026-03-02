Как война в Иране может повлиять на экономику Азербайджана?

Товарооборот между Азербайджаном и Ираном в 2025 году незначительно изменился по сравнению с предыдущим годом и составил 644 млн долларов. В 2024 году этот показатель равнялся 647 млн долларов, об этом написал в соцсетях депутат Милли Меджлиса Вугар Байрамов.

По его словам, несмотря на то что объемы торговли нельзя назвать незначительными, структура товарооборота формирует иную картину. Существенная его часть приходится на импорт из Ирана. В 2025 году из общего объема в 644 млн долларов 624 млн долларов были сформированы за счет импорта из Ирана. Иными словами, лишь 3% общего товарооборота приходится на экспорт Азербайджана в Иран. Экспорт составил всего 20 млн долларов. Таким образом, по итогам прошлого года отрицательное сальдо в торговле с Ираном достигло 604 млн долларов.

«Это означает, что на протяжении последних лет в торговле с Ираном сохраняется отрицательное сальдо для Азербайджана. Иран в большей степени выигрывает от двусторонних торговых отношений. Следовательно, если технические трудности в торговле с Ираном продолжатся, это не окажет существенного влияния на азербайджанский экспорт. Статистический анализ показывает, что в структуре двусторонней торговли доминирует иранский экспорт в Азербайджан. Доля Ирана в общем экспорте Азербайджана даже не достигает значимых показателей. Экспорт приносит стране валюту, тогда как импорт ведет к ее оттоку», — отметил депутат.

Байрамов сказал, что потенциальное влияние может проявиться в сокращении импорта из Ирана. В Азербайджан из Ирана ввозятся строительные материалы, сельскохозяйственная продукция, сухофрукты, продукция легкой промышленности, а также товары повседневного потребления.

Комментируя ситуацию, депутат пояснил, каким образом последние события в Иране способны повлиять на потребительский рынок Азербайджана.

По словам депутата, в случае длительного ограничения экспортных возможностей Ирана могут возникнуть сложности с поставками ряда товаров, производимых в этой стране. В 2025 году Азербайджан импортировал из Ирана апельсины (14,3 млн долларов), картофель (13,6 млн долларов), пищевую соль и йодированную продукцию (11,8 млн долларов), баклажаны (9,4 млн долларов), печенье (8,8 млн долларов), сливочное масло (8,7 млн долларов), перец (8,3 млн долларов), финики (6,4 млн долларов), лук (6,1 млн долларов), морковь (5,7 млн долларов), капусту (4,5 млн долларов), сыр (4,1 млн долларов), киви (3,1 млн долларов) и другие продовольственные товары.

Байрамов заявил, что в то же время основная доля импорта приходится на строительную и промышленную продукцию. За указанный период из Ирана были импортированы азот (84,8 млн долларов), аргон (48,7 млн долларов), гранулы, крошка и порошок мрамора (20,1 млн долларов), гранулы и крошка строительного камня (18,9 млн долларов), природный сульфат бария (12,5 млн долларов), белый портландцемент (9,7 млн долларов), гипохлориты, хлориты и гипобромиты (6,9 млн долларов), карбонат натрия (5,8 млн долларов) и другие непродовольственные товары.

«Как видно, объемы импорта промышленной и строительной продукции существенно превышают импорт продовольствия. При этом ввозимые товары в целом относятся к относительно недорогой категории. Существует необходимость в более оперативной диверсификации поставок.

Даже в случае сокращения импорта из Ирана его влияние на общий баланс потребительского рынка Азербайджана будет ограниченным. Доля Ирана во внешнеторговом обороте Азербайджана составляет всего 1,3%. В 2025 году на Иран пришлось 2,6% общего объема импорта страны.

Для недопущения роста цен на импортируемые, особенно продовольственные товары, требуется их оперативная замена за счет альтернативных рынков. В значительной степени это будет зависеть от продолжительности военных действий. В условиях происходящих в регионе событий диверсификация импортных рынков продовольствия и снижение зависимости от импорта становятся еще более приоритетными задачами», — написал депутат.