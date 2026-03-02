Цены на нефть могут побить все рекорды

Атаки США и Израиля на Иран вновь спровоцировали волну рассуждений о том, что мировой рынок нефти ожидает шок, цены взлетят до небес. И может быть, на довольно длительное время, пишет «Правда».
Вот, например, британское издание The Economist предполагает, что цены на нефть вырастут, и как раз-таки на довольно продолжительное время. Смягчить удар не поможет даже то, что атаки начались в выходные, когда биржи и трейдеры не работают, то есть было некоторое время на адаптацию. Свыкнуться с мыслью, так сказать.
Агентство Reuters тоже не отстает. В его материале говорится, что отсутствие физических повреждений танкеров, идущих через Ормузский пролив, большого значения не имеет.
Имеет значение то, что трейдеры и судовладельцы опасаются, что танкеры такие повреждения получат. И по этой причине поставки приостановлены. Пока на несколько дней. По данным агентства, в водах перед Ормузским проливом встали на якорь порядка 150 танкеров (на середину дня 1 марта).
Известно, что повреждения получили танкеры Skylight и MKD Vyom под флагами Палау и Маршалловых Островов. Причем первое судно попало под удар как раз тогда, как шло через Ормузский пролив. Второй танкер был поврежден у берегов Омана.