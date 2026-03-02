USD 1.7000
Израиль и США уничтожают военные командные центры Ирана
Израиль и США уничтожают военные командные центры Ирана

Иран поблагодарил Азербайджан

11:50

Благодарим народ и государство Азербайджана, заявил посол Ирана в Азербайджане Муджтаба Демирчилу.

Посол отметил, что в трудные дни направленные из Азербайджана послания солидарности высоко ценятся иранским народом.

По его словам, взаимная поддержка и солидарность являются частью исторических и культурных связей между двумя странами.

В своем выступлении посол также подчеркнул, что президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил соболезнования президенту Ирана в связи со смертью верховного лидера.

По его словам, в Иране высоко ценят оказанную поддержку: «Состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи. В ходе беседы состоялся обмен мнениями по процессам, происходящим в регионе. В рамках телефонного разговора азербайджанская сторона вновь подчеркнула, что не допустит использования своей территории против какого-либо государства, в том числе против Ирана. Эта позиция неоднократно озвучивалась официальным Баку».

Иран поблагодарил Азербайджан
Иран поблагодарил Азербайджан
11:50 789
Цены на нефть могут побить все рекорды
Цены на нефть могут побить все рекорды
11:43 667
Как война в Иране может повлиять на экономику Азербайджана?
Как война в Иране может повлиять на экономику Азербайджана?
11:41 743
Аэропорт Абу-Даби возвращается к нормальной жизни
Аэропорт Абу-Даби возвращается к нормальной жизни
11:28 996
Израиль впервые в истории сбил дроны лазером
Израиль впервые в истории сбил дроны лазером ВИДЕО
11:14 1496
Мужчина с иранским флагом открыл стрельбу у бара
Мужчина с иранским флагом открыл стрельбу у бара
11:19 1262
Сотни раненых в Израиле
Сотни раненых в Израиле
11:15 1382
Трампа еле уговорили начать войну с Ираном
Трампа еле уговорили начать войну с Ираном
10:53 1927
Алиев ознакомился с техникой для перевозки бытовых отходов
Алиев ознакомился с техникой для перевозки бытовых отходов ФОТО
10:48 1500
Атакован один из крупнейших НПЗ России: сильный пожар
Атакован один из крупнейших НПЗ России: сильный пожар ВИДЕО
10:20 2306
Турция закрывает границу с Ираном
Турция закрывает границу с Ираном
09:44 2612

