Иран поблагодарил Азербайджан

Благодарим народ и государство Азербайджана, заявил посол Ирана в Азербайджане Муджтаба Демирчилу.
Посол отметил, что в трудные дни направленные из Азербайджана послания солидарности высоко ценятся иранским народом.
По его словам, взаимная поддержка и солидарность являются частью исторических и культурных связей между двумя странами.
В своем выступлении посол также подчеркнул, что президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил соболезнования президенту Ирана в связи со смертью верховного лидера.
По его словам, в Иране высоко ценят оказанную поддержку: «Состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи. В ходе беседы состоялся обмен мнениями по процессам, происходящим в регионе. В рамках телефонного разговора азербайджанская сторона вновь подчеркнула, что не допустит использования своей территории против какого-либо государства, в том числе против Ирана. Эта позиция неоднократно озвучивалась официальным Баку».