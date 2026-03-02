USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Израиль и США уничтожают военные командные центры Ирана
Израиль и США уничтожают военные командные центры Ирана

Золото уже выше $5400

11:55 229

Биржевая стоимость золота поднимается в понедельник утром на 2,7%. Цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex 11:00 по Баку) выросла на $154,20 (+2,94%) относительно предыдущего закрытия и составила $5402 за тройскую унцию. Мартовский фьючерс на серебро дорожал на 1,76% — до 94,933 доллара за унцию.

США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.

«В отличие от предыдущих эскалаций, сейчас у обеих сторон есть довольно сильный стимул продолжать потенциальную эскалацию — и это может привести к весьма неопределенной и нестабильной обстановке на более чем несколько дней… динамика цен на золото положительная», — цитирует агентство Reuters старшего рыночного аналитика Capital.com Кайла Родду. 

Иран поблагодарил Азербайджан
11:50 794
Цены на нефть могут побить все рекорды
11:43 668
Как война в Иране может повлиять на экономику Азербайджана?
11:41 745
Аэропорт Абу-Даби возвращается к нормальной жизни
11:28 999
Израиль впервые в истории сбил дроны лазером
11:14 1498
Мужчина с иранским флагом открыл стрельбу у бара
11:19 1264
Сотни раненых в Израиле
11:15 1383
Трампа еле уговорили начать войну с Ираном
10:53 1928
Алиев ознакомился с техникой для перевозки бытовых отходов
10:48 1501
Атакован один из крупнейших НПЗ России: сильный пожар
10:20 2306
Турция закрывает границу с Ираном
09:44 2613

