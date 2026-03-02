Золото уже выше $5400

Биржевая стоимость золота поднимается в понедельник утром на 2,7%. Цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex 11:00 по Баку) выросла на $154,20 (+2,94%) относительно предыдущего закрытия и составила $5402 за тройскую унцию. Мартовский фьючерс на серебро дорожал на 1,76% — до 94,933 доллара за унцию.

США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.