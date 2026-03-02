Купили телефон в Kontakt и выиграли 100 000 манатов

Финал прошел в одном из самых многолюдных мест столицы – Ganjlik Mall, где сотни людей стали живыми свидетелями происходящего. Все взгляды были прикованы к сцене: три финалиста, пара костей на стенде и напряжение вокруг главного приза – 100 000 манатов.

В рамках кампании «Поймай дубль – забери 100 000» сети магазинов Kontakt первый финальный вечер ознаменовался двойной радостью. Кампания, стартовавшая всего две недели назад, уже принесла главный приз в размере 100 000 AZN, и сразу двум победителям в один день на одной сцене.

Первым к броску вышел житель Гаджигабула Бейбала Бабаев. И вот, кости закрутились и остановились на выбранном им дубле. Свой выигрыш он прокомментировал с присущим ему юмором:

«Говорят, телефон может изменить жизнь человека. Но чтобы настолько – такого я не ожидал. Купил телефон, и вся жизнь изменилась».

Аплодисменты еще не стихли, как произошло второе чудо. Студент Джавани Гараев, который купил телефон для своей матери на стипендию, бросил кости с верой в свою мечту – приобрести для нее дом. И кости «прислушались» к его выбору. Молодой победитель признался:

«Когда выпал дубль, я не сразу понял, что произошло. В тот момент я просто представил, что мое обещание маме становится реальностью. И тогда по-настоящему понял, насколько важен искренний настрой».

Особо отметим, что в этом году главное отличие кампании «Поймай дубль – забери 100 000» это свобода выбора для участников: выигрышный дубль определяет не случай, а сам клиент. Более того, согласно новым правилам, выигранные суммы больше не аннулируются, и они остаются у участника.

Хотя финальное мероприятие с розыгрышем 100 000 AZN завершилось, марафон крупных выигрышей продолжается в том же масштабе и с тем же призовым фондом. Возможно, следующий главный приз скрывается именно в выбранном вами дубле.

Подробные условия кампании доступны по ссылке.