Выстрел в элитном отеле: умер бизнесмен Умар Джабраилов

В Москве от огнестрельного ранения в голову скончался предприниматель и бывший сенатор Умар Джабраилов. Бизнесмена обнаружили ночью 2 марта в апартаментах на 1-й Тверской-Ямской улице в Москве. Рядом с ним лежал пистолет «Люгер» калибра 9 мм.

Джабраилова госпитализировали в тяжелом состоянии. Он был жив еще около трех часов и скончался в больнице в 4 часа утра.

Ранее стало известно, что 2 марта налоговая приостановила операции по счетам его ИП в шести банках из-за неуплаты налогов. В прошлом году Джабраилов не предоставил налоговую декларацию, из-за чего в августе ФНС приостановила операции по его счетам в трех банках.

Накануне гибели Джабраилов опубликовал в Telegram-канале видеосообщение, в котором он выражал обеспокоенность военными действиями в ОАЭ.

«Желаю всем… чтобы не касалась никого из наших эта трагедия и чтобы вы быстрее вернулись домой», — сказал бизнесмен, обращаясь к российским туристам, которые находятся в ОАЭ.

Отметим, что Джабраилов в 2020 году пытался свести счеты с жизнью. В январе 2026 года он был госпитализирован с ножевым ранением из гостиницы «Измайлово».

Умар Джабраилов родился 28 июня 1958 года в Грозном. В 1973–1977 годах учился в пушно-меховом техникуме в Москве. В 1979 году с отличием окончил МГИМО.

В 1989 году основал компанию «Данако», которой принадлежала сеть бензозаправочных станций в Москве и Московской области. В 1993 году вместе с владельцем фирмы «Арси» Гочей Аревадзе стал владельцем магазина французской моды «Даната» в гостинице «Славянская». В 1997 году возглавил группу компаний «Плаза». Она управляла крупными объектами недвижимости в столице, в том числе отелем «Рэдиссон-Славянская».

В 2000 году участвовал в выборах президента России. Набрал 0,08% и занял 11-е место.

С 2004 по 2009 год был сенатором от Чеченской Республики, занимал пост заместителя председателя комитета по международным делам. В 2009–2013 годах был советником помощника президента РФ по международным делам.

В 2017 году Джабраилов устроил стрельбу в московском номере отеля Four Seasons. Свои действия он объяснил нервным срывом и «криком отчаяния» из-за отказа бизнесменов помочь благотворительному фонду. Ему назначили штраф в 500 тысяч рублей.

Джабраилов проходил свидетелем по делу об убийстве руководителя рекламной компании «Атор» Владимира Каневского, который был застрелен в феврале 2002 года.